De Oranjevrouwen hebben dinsdag de volgende stap richting het EK van 2021 gezet. In Arnhem was Nederland na een matig begin met 4-1 te sterk voor Slovenië, waardoor het nu een grote voorsprong heeft op de andere landen in de kwalificatiegroep.

Slovenië pakte via Kaja Erzen verrassend de leiding in de GelreDome, maar vervolgens draaide Nederland het duel om via twee benutte strafschoppen van Sherida Spitse, waarna ook Vivianne Miedema nog tweemaal scoorde.

Door de overwinning behouden de Oranjevrouwen de perfecte score in de kwalificatie voor het EK in Engeland. De ploeg van Sarina Wiegman heeft na zes wedstrijden een enorme voorsprong van twaalf punten op Rusland en Kosovo, die wel allebei drie duels minder gespeeld hebben.

De negen groepswinnaars van de kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, samen met de drie beste nummers twee. De overige zes nummers twee spelen in een play-off om de drie resterende plaatsen.

De Oranjevrouwen spelen pas in april volgend jaar hun volgende interlands. Vrijdag 10 april gaat de formatie van Wiegman op bezoek bij Kosovo, vier dagen later ontvangt het Estland.

Het basisteam van de Oranjevrouwen tegen Slovenië. (Foto: Pro Shots)

Oranje incasseert net als in Slovenië openingstreffer

De nummer drie van de wereldranglijst had het in de openingsfase, net als in de moeizame uitwedstrijd, erg lastig met de vijftig plaatsen lager geklasseerde Slovenen. Evenals in het duel van begin oktober in Murska Sobota (2-4-winst voor Oranje) kwam de regerend Europees kampioen zelfs op achterstand.

Na een openingsfase met enkele speldenprikjes van beide kanten, opende Erzen een kwartier voor rust de score. De Nederlandse defensie zag er niet al te alert uit bij een verre vrije trap van Meteja Zver, waarna de Sloveense linksback profiteerde van de onoplettendheid en de bal uit de stuit simpel in de verre hoek kopte.

Lang kon Slovenië niet genieten van de voorsprong. Drie minuten na de openingstreffer kreeg Nederland een penalty toen Jackie Groenen omver gebeukt werd in het zestienmetergebied. Recordinternational Spitse luisterde haar 175e interland op door uiterst precies raak te schieten in de linkerbenedenhoek en daarmee voor de 1-1-ruststand te zorgen.

Sherida Spitse staat klaar voor haar eerste strafschop. (Foto: Pro Shots)

Penaltyspecialist Spitse en topscorer Miedema helpen Nederland

Vroeg in de tweede helft kreeg Nederland wederom een strafschop. Miedema kapte zich fraai vrij en werd onderuit getikt. Spitse benutte ook haar tweede penalty van het duel en bracht Oranje voor het eerst op voorsprong.

Die voorsprong werd na een klein uur vergroot door Miedema. De spits van Arsenal stuurde een corner van Merel van Dongen met het hoofd tegendraads in de verre hoek.

Twintig minuten voor tijd was Miedema weer trefzeker. Ze was het eindstation van een goed uitgespeelde aanval, maakte haar 69e doelpunt in 87 interlands en verstevigde daarmee haar koppositie op de topscorerslijst aller tijden van de Oranjevrouwen.

In het restant van de wedstrijd had onder anderen het Arsenal-trio Miedema, Jill Roord en Danielle van de Donk kansen om de score nog verder op te voeren, maar het bleef in Arnhem bij 4-1. Groenen was er het dichtstbij, maar haar afstandsschot stuiterde via de onderkant van de lat voor de lijn het veld weer in.

Vivianne Miedema wordt gefeliciteerd met een van haar goals. (Foto: Pro Shots)