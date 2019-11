De Oranjevrouwen beginnen dinsdagavond aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië met één wijziging in de opstelling ten opzichte van het duel met Turkije afgelopen vrijdag. Desiree van Lunteren wordt als rechtsback vervangen door Liza van der Most.

In de met maar liefst 8-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Turkije stond Van Lunteren nog aan de aftrap en speelde ze het hele duel mee. Waarom de rechtsback van Ajax nu haar plek moet afstaan aan Van der Most is niet bekend.

Verder is de basisopstelling hetzelfde als afgelopen vrijdag. Bondscoach Sarina Wiegman begint tegen Slovenië dus weer met Aniek Nouwen in de basis. De twintigjarige verdediger van PSV speelt in Arnhem haar vijfde interland en staat naast Dominique Bloodworth centraal achterin. Linksback Merel van Dongen maakt de viermansdefensie voor keeper Sari van Veenendaal compleet.

Door de basisplaats van Nouwen moet de ervaren Anouk Dekker wederom genoegen nemen met een plaats op de bank. De 32-jarige verdediger van Montpellier kwam tot nu toe tot 83 interlands namens Oranje.

Danielle van de Donk en Sherida Spitse, die tegen de Turken respectievelijk drie en twee keer scoorden, staan wederom in de basis. Net als tegen Turkije wordt het middenveld gecompleteerd door Jackie Groenen.

Jill Roord is als linksbuiten opnieuw de vervanger van Lieke Martens. De speelster van FC Barcelona stond in oktober na een langdurige teenblessure weer op het trainingsveld, maar de interlands in november komen nog te vroeg. Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden zijn de andere aanvallers.

Mijlpalen Spitse en Van de Sanden

Recordinternational Spitse speelt tegen Slovenië haar 175e interland. Ook Van de Sanden viert een jubileum, de rechtsbuiten trekt voor de 75e keer het oranje tenue aan.

Het duel tussen Nederland en Slovenië begint om 20.00 uur. Nederland won alle vijf de kwalificatieduels die het tot nu toe speelde in groep A en is daarmee koploper. Slovenië is de nummer twee, met zes punten uit vier wedstrijden. Ook Rusland en Kosovo staan op zes punten, maar hebben pas drie duels afgewerkt.

Opstellingen

Nederland: Van Veenendaal; Van der Most, Nouwen, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Spitse, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema, Roord

Slovenië: Mersnik; Erman, Rozmaric, Agrez, Erzen; Conc, Korosec; Kolbl, Begic, Zver; Prasnikar.