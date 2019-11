Reacties na ruime zege Oranjevrouwen op Slovenië (gesloten)

De Oranjevrouwen hopen dinsdag in Arnhem tegen Slovenië hun perfecte score in de EK-kwalificatie te behouden. Om 20.00 uur is er afgetrapt in de GelreDome. Volg het duel hier in ons liveblog.

Nederland-Slovenië 4-1

10 april: Kosovo uit

14 april: Estland thuis

18 september: Rusland uit

22 september: Kosovo thuis Dit staat de Oranjevrouwen nog te wachten in de EK-kwalificatie: Nederland-Slovenië · Spitse: 'Waren dit aan onze stand verplicht'

Sherida Spitse sluit met haar twee doelpunten én de 4-1-zege van Oranje op Slovenië het interlandjaar met een heerlijk gevoel af. "Het is fijn dat ik in deze interlandperiode drie penalty's benut. Maar dat is ook met dank aan mijn ploeggenoten, die ze afdwingen", zegt Spitse bij Veronica. "We kwamen vanavond wat ongelukkig op achterstand na een misverstand, maar uiteindelijk komen we goed terug. Met alle respect voor onze tegenstanders: wij hebben gewoon veel meer kwaliteit. Dus dit zijn we wel aan onze stand verplicht." Nederland-Slovenië · De groepswinnaar plaatst zich voor het EK, de nummer twee speelt minimaal play-offs. Met deze stand mogen we er dus wel van uitgaan dat Oranje in 2021 de titel mag gaan verdedigen:



Afgelopen! Nederland wint met 4-1 van Slovenië en blijft ook na zes wedstrijden zonder puntenverlies in de EK-kwalificatie. Sherida Spitse benutte twee penalty's, de andere twee goals komen op naam van Vivianne Miedema. Plaatsing voor het EK van 2021 kan de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman eigenlijk niet meer ontgaan. Nederland-Slovenië · 90' Er komen drie minuten extra tijd bij. Nederland-Slovenië · 81' Een heerlijke uithaal van Groenen spat uiteen op de onderkant van de lat. Bijna nog mooier dan een doelpunt, al zal de middenvelder van Manchester United er ongetwijfeld van balen. Nederland-Slovenië · 78' En daar is de laatste wissel van Wiegman. Linksback Merel van Dongen maakt plaats voor Kika van Es, die voor het eerst sinds het WK weer minuten maakt in Oranje. Inmiddels zit de stemming er prima in bij het publiek in Arnhem, dat wel doorheeft dat dit niet meer mis kan gaan. Nederland-Slovenië · Nederland-Slovenië · 71' GOAL Nederland! 4-1



Miedema maakt haar tweede van de avond, na een aanval uit het boekje. Via Roord, Van de Donk en Van Lunteren belandt de bal bij de spits, die beheerst raak schiet. Nederland-Slovenië · 67' Desiree van Lunteren, die verrassend buiten de basis was gelaten, is in het veld gekomen als vervanger van Liza van der Most. Na de 3-1 van Miedema lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht voor de Oranjevrouwen, die het heft nu stevig in handen hebben. Nederland-Slovenië · 58' GOAL Nederland! 3-1



Als Spitse twee keer scoort, kan Miedema natuurlijk niet achterblijven. De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen kopt de bal uit een corner van Van Dongen met veel gevoel in de bovenhoek. Nederland-Slovenië · 53' GOAL Nederland! 2-1



Opnieuw is het Spits die de penalty benut. De strafschopspecialist stuurt de keeper de andere kant op en maakt zo haar tweede van de avond. Nederland-Slovenië · 51' Penalty Nederland!



Miedema wordt tegen de grond gewerkt in het strafschopgebied. Spitse mag weer aan gaan leggen vanaf 11 meter. Nederland-Slovenië · 50' De eerste kans in de tweede helft is voor Slovenië. Een schot van Conc vanaf de rand van het strafschopgebied smoort in de Nederlandse defensie. Nederland-Slovenië · 46' De tweede helft in GelreDome is begonnen. Het staat 1-1 in Arnhem, dus Nederland moet nog minimaal een keer scoren om zonder puntenverlies te blijven in de EK-kwalificatiereeks. Nederland-Slovenië · Nederland-Slovenië · RUST: 1-1



Een moeizame eerste helft voor Oranje, dat een tegentreffer nodig leek te hebben om in een tempo hoger te gaan spelen. Specialist Sherida Spitse zorgde in haar 175e interland vanaf de stip voor de gelijkmaker. Nederland-Slovenië · 39' Nederland lijkt wakker geschud door de tegentreffer en maakt er nu werk van om nog voor rust op voorsprong te komen. Van de Sanden komt er goed langs bij haar tegenstander, maar kan niet voorkomen dat de bal over de achterlijn rolt. Nederland-Slovenië · 34' GOAL Nederland! 1-1



Sherida Spitse blijft koel en benut de penalty. Oranje heeft zo maar vier minuutjes tegen de verrassende achterstand aan moeten kijken. Nederland-Slovenië · 32' Penalty Nederland!



Oranje krijgt meteen de gelegenheid om de stand weer gelijk te trekken. Jackie Groenen krijgt een duw in haar rug, waarna de scheidsrechter weinig anders kan doen dan naar de stip te wijzen. Nederland-Slovenië · 30' GOAL Slovenië! 0-1



Nederland komt na een half uur verrassend op achterstand. Een vrije trap van de Sloveense aanvoerder Meteja Zver wordt achterin bij Oranje door iedereen gemist, waarna Kaja Erzen ongehinderd raak kan koppen. Nederland-Slovenië · 22' Eindelijk weer eens een doelpoging van Oranje. Een schot van Roord hobbelt een metertje naast. Nederland-Slovenië · 18' Jill Roord grijpt af en toe naar haar lies en lijkt wat last te hebben. Moet Wiegman vroeg gaan wisselen? Voorlopig loopt er nog niemand warm. Nederland-Slovenië · 15' Na een goede voorzet van Van Dongen is Van de Sanden net te laat bij de bal om binnen te kunnen tikken. Zo is het voorlopig allemaal nét niet voor de Oranjevrouwen, terwijl Slovenië er ook af en toe dreigend uit komt. Nederland-Slovenië · 10' Nog geen grote kansen voor Oranje in de openingsfase. Miedema doet een poging om Van de Donk te bereiken, maar haar voorzet komt net niet aan. Nederland-Slovenië · Ruim 24.000 verkochte kaarten in GelreDome, een aantal waar Vitesse normaal gesproken jaloers op zou zijn. Nederland-Slovenië · 1' Er is afgetrapt in de GelreDome. Kan Nederland de tegenstander meteen overrompelen? Nederland-Slovenië · De laatste wedstrijd van de Oranjevrouwen van 2019 staat op het punt van beginnen. Kan de ploeg van Sarina Wiegman het jaar waarin de WK-finale werd bereikt op een passende manier afsluiten? Nederland-Slovenië · Nederland-Slovenië · Sarina Wiegman zorgt voor een verrassing in haar opstelling door rechtsback Liza van der Most de voorkeur te geven boven Desiree van Lunteren. "Ze traint heel goed en is eerder prima ingevallen, dus ik vond dat ze nu eens de kans moest krijgen om te starten", legt de bondscoach haar keuze uit bij Veronica. Centraal achterin valt net als vrijdag de keus op Aniek Nouwen en dus niet op de ervaren Anouk Dekker. "Aniek heeft het zo goed gedaan tegen Turkije, ik kon eigenlijk niet om haar heen." Nederland-Slovenië · We kunnen ons voorstellen dat de namen niet meteen een belletje bij je doen rinkelen, maar dit is de opstelling van Slovenië. De Oranjevrouwen wonnen de uitwedstrijd begin vorige maand moeizaam met 2-4.



Opstelling Slovenië: Mersnik; Erman, Rozmaric, Agrez, Erzen; Conc, Korosec; Kolbl, Begic, Zver; Prasnikar. Nederland-Slovenië · Nederland is hard op weg om een ticket voor het EK te bemachtigen. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks, de nummer twee gaat naar de play-offs.



1. Nederland 5-15 (24-2)

2. Rusland 3-6 (5-2)

3. Kosovo 3-6 (4-6)

4. Slovenië 4-6 (13-6)

5. Estland 4-1 (1-13)

6. Turkije 5-1 (1-19) Nederland-Slovenië · Nederland-Slovenië · Sherida Spitse loopt steeds verder uit als recordinternational van de Oranjevrouwen. De 29-jarige middenvelder brengt haar indrukwekkende totaal vanavond op 175. Shanice van de Sanden (75) heeft er precies honderd minder. Nederland-Slovenië · Nederland-Slovenië · Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · De Oranjevrouwen maken zich op voor het duel met Slovenië, vanavond in de GelreDome. Ruim een maand geleden won de ploeg in Slovenië met 4-2. M A T C H D A Y NED 🇳🇱 🆚 SVN 🇸🇮 🏆 EK-kwalificatie 🕗 20.00 uur 📺 Veronica #NEDSVN #AllesvoorOranje