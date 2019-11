Jeroen Zoet baalt enorm van het kwijtraken van zijn basisplaats bij PSV, maar heeft de excuses van zijn trainer Mark van Bommel aanvaard. De doelman kreeg zondag pas vlak voor de warming-up te horen dat hij niet op de bank hoefde te zitten tijdens de uitwedstrijd tegen Willem II (2-1-nederlaag).

"Ik had liever gezien dat ik hier voor een andere reden had gestaan. Dit is de eerste keer dat ik zo veel media-aanvragen heb gekregen bij Oranje", zei Zoet, die dinsdag voorafgaand aan de training van het Nederlands elftal voor heel wat camera's stond op de KNVB Campus in Zeist.

"Ik doe nu mijn verhaal. PSV heeft zijn excuses aangeboden en daarmee komt er voor mij een dikke, vette streep onder de hele situatie. Ik richt me nu op zaterdag, want dan kunnen we ons voor het eerst sinds lange tijd weer plaatsen voor een eindtoernooi. Dat is iets heel moois."

Zoet werd vrijdag door Van Bommel geïnformeerd dat hij zijn plek onder de lat moest afstaan aan Lars Unnerstall. Hij vernam echter pas in Tilburg van Van Bommel dat hij ook niet de rol van tweede doelman had, maar dat hij binnen moest blijven om zo in bescherming te worden genomen tegen de media.

De elfvoudig international zocht vrijwel meteen na rust de spelersbus op, waar toegesnelde cameraploegen en fotografen zich ook al snel verzamelden. Van Bommel zag na de wedstrijd geen kwaad in zijn handelswijze, maar besefte een dag later alsnog dat hij het verkeerd had aangepakt.

Jeroen Zoet schiet Lars Unnerstall in tijdens de warming-up voor de wedstrjd tegen Willem II. (Foto: Pro Shots)

'Ga keihard terug knokken zodat ik weer ga spelen'

Zoet is niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij de beslissing van Van Bommel om Unnerstall, die vorig seizoen nog werd verhuurd aan VVV-Venlo, de voorkeur te geven boven hem. Hij is vastberaden om zijn plek in het elftal na de interlandperiode terug te krijgen.

"Ik ben de eerste die kritisch is, maar ik ga keihard terug knokken zodat ik weer ga spelen. Ik weet wat ik kan. Het is niet zo dat ik opeens niet meer kan keepen, dus dat ga ik weer laten zien. Als ik geen vertrouwen meer in mezelf heb, dan kan ik beter stoppen met voetbal."

Zoet, die de voorbije zes jaar steevast de eerste doelman was van PSV en drie keer landskampioen werd met de club, heeft nog geen moment nagedacht over een vertrek uit Eindhoven in de winterstop mocht zijn situatie in de komende weken niet veranderen.

"Natuurlijk wil ik nog wel onder Van Bommel spelen. Ik speel vanaf mijn vijftiende bij PSV, dus dan ga ik niet zomaar weg. Die cameraploegen en fotografen die je opzoeken bij de bus is niet wat je wil en had niet gehoeven. Maar nogmaals, er is excuses aangeboden. Voor mij is het over."

"Ik zal mezelf ook nooit boven het team zetten. Ik heb de jongens in Tilburg nog in de rust succes gewenst, want we moesten winnen. Dat ik niet speel, doet pijn, maar dat we niet goed draaien en al zoveel punten achterstaan op Ajax, doet nog het meest pijn."