De KNVB wil tot en met het seizoen 2022/2023 geen promotie- en degradatieplicht tussen de Keuken Kampioen Divisie en de Tweede Divisie, zo blijkt uit de agenda voor de najaarsvergadering.

De ledenraad van het amateurvoetbal zal tijdens de vergadering op 30 november over dat verzoek van de KNVB stemmen, maar dat lijkt slechts een formaliteit. In het najaar van 2021 wordt bepaald of er na het seizoen 2022/2023 wel zo'n plicht kan komen.

De voetbalbond komt tot het voorstel na eerdere gesprekken met betrokken clubs. Vanuit de amateurclubs kwam er kritiek dat de eisen om te mogen promoveren te streng zouden zijn.

Zo moeten clubs uit de Tweede Divisie, die veel op zaterdag spelen, hun wedstrijden voornamelijk op vrijdag en maandag afwerken. Ook moeten clubs een stuk meer contractspelers hebben, waar vaak onvoldoende budget voor is.

"Ten aanzien van deze voorwaarden is in de afgelopen periode gebleken dat er onvoldoende perspectief is om daarover overeenstemming te kunnen bereiken", zo is te lezen op de website van de KNVB.

"Er is derhalve op dit punt onvoldoende voortgang geboekt als gevolg waarvan wordt voorgesteld de komende drie seizoenen geen promotie/degradatie tussen de Eerste en Tweede Divisie te laten plaatsvinden."

Achilles'29 was de laatste club die uit de Eerste Divisie degradeerde. (Foto: Pro Shots)

Al jaren geen promotie- en degradatieplicht

Ook de afgelopen jaren was er geen sprake van een promotie- en degradatieplicht tussen de Keuken Kampioen Divisie en de Tweede Divisie. Dat gebeurde deze eeuw pas twee keer.

In het seizoen 2016/2017 degradeerde er voor het laatst een club uit de Keuken Kampioen Divisie: Achilles'29. Jong AZ promoveerde toen als kampioen van de Tweede Divisie. TOP Oss (destijds FC Oss) degradeerde in 2010 als eerste club sinds 1971 uit de Eerste Divisie, maar keerde een jaar later weer terug.

Na afloop van het lopende seizoen zal de kampioen van de Tweede Divisie overigens ook niet promoveren. Dat betekent dat de huidige hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie, FC Dordrecht, niet hoeft te vrezen voor degradatie.