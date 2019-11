Het Nederlands elftal kampt in de aanloop naar de laatste twee EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland met enkele twijfelgevallen. Bondscoach Ronald Koeman wil de komende dagen benutten om tot zijn basisopstelling voor de wedstrijd zaterdag in Belfast te komen.

"Er zijn aardig wat klachtjes door de vele wedstrijden", aldus Koeman dinsdag op zijn persconferentie. "Georginio Wijnaldum is grieperig en zal vandaag niet trainen. Memphis Depay heeft een dijbeenblessure, hij is twijfelachtig voor zaterdag. Misschien dat hij niet speelt tegen Noord-Ierland en wel tegen Estland, maar het is nog te vroeg om dat te zeggen."

Mede vanwege de twijfel over Memphis en de blessures bij Donyell Malen en Steven Bergwijn, riep Koeman Calvin Stengs en Myron Boadu op. "Het afvallen van Bergwijn was bekend, maar we hadden goede hoop dat Malen erbij zou zijn. En dan is Memphis twijfelachtig voor zaterdag. Dan kijk je verder."

Het jonge AZ-duo heeft volgens Koeman echter ook op basis van hun eigen prestaties hun plek verdiend. "Het is heel snel gegaan voor beiden, maar ze kennen al veel jongens vanuit nationale jeugdteams en de Eredivisie. Ze kwamen met een lach op hun gezicht binnen, dat moeten ze zo houden."

Of Stengs en Boadu tegen Noord-Ierland of Estland ook daadwerkelijk hun debuut voor Oranje zullen maken, wilde Koeman nog niet zeggen. "We gaan ze de komende dagen aan het werk zien en dan kiezen we voor wat volgens ons het beste zal werken."

AZ-spelers Myron Boadu en Calvin Stengs zitten voor het eerst bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Kiezen er bewust voor om Zoet niet te laten vallen'

Jeroen Zoet werd afgelopen weekend bij PSV gepasseerd door coach Mark van Bommel, maar werd desondanks opgeroepen voor Oranje. "Als iemand één of twee keer niet speelt, is-ie niet direct uit beeld, ook niet als hij in mindere vorm verkeert", verdedigde Koeman zijn keuze. "Dan heb je weinig vastigheid. Soms kan Oranje ook een uitlaatklep voor spelers zijn."

Ondanks de mindere prestaties van Zoet onder de lat bij PSV, geeft Koeman dus de voorkeur aan een vaste groep. "Ik denk niet dat veel mensen Zoet opgeroepen zouden hebben, als ik het allemaal zo hoor en lees. We hebben er bewust voor gekozen om Jeroen niet te laten vallen. Als ik zie wat ik verwacht van hem, dan verandert zijn situatie niet."

Veel media zijn geïnteresseerd in wat Jeroen Zoet te zeggen heeft voor de training. (Foto: Pro Shots)

Beter doen dan in thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland

Nederland speelde vorige maand in Rotterdam een moeizame wedstrijd tegen Noord-Ierland. De stugge Noord-Ieren kwamen een kwartier voor tijd zelfs op voorsprong in De Kuip, waarna Nederland mede door twee treffers in blessuretijd alsnog wist te winnen. Koeman wil dat zijn spelers lering trekken uit dat duel.

"Ze hadden ons verrast met twee controlerende middenvelders. Daar hebben we nadrukkelijk over gesproken, wat te doen als het weer gebeurt. Daar is eigenlijk te weinig tijd voor bij een nationaal team, maar dan probeer je je elftal daarop voor te bereiden."

De keuzeheer van Oranje verwacht een andere wedstrijd dan in eigen land. "Ik kan me niet voorstellen dat zij beginnen zoals in Rotterdam. Ik verwacht dat ze ons willen vastzetten en heel agressief gaan spelen. We moeten zoeken naar creatieve oplossingen tussen de linies."

'Gelijkspel voldoende, maar word liever eerste'

Oranje heeft zaterdag tegen Noord-Ierland genoeg aan een gelijkspel om zich voor het eerst sinds het WK van 2014 weer voor een eindtoernooi te plaatsen. Koeman wil echter gewoon vol voor de winst gaan in de laatste twee kwalificatieduels.

"Hoe eerder we ons kwalificeren, hoe beter. Dat zou zaterdag met een gelijkspel kunnen, maar ik haal liever zes punten, zodat we eerste worden in de poule. Dan is de kans groot dat je groepshoofd bent op het EK. Uiteindelijk is een plaats op het EK het doel, maar ik word liever eerste."

Het duel tussen Noord-Ierland en Nederland gaat zaterdag om 20.45 uur van start in Belfast. Volgende week dinsdag op hetzelfde tijdstip is de aftrap van de ontmoeting met Estland in de Johan Cruijff ArenA.