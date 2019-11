Donyell Malen en Steven Bergwijn hebben zich na een afwezigheid van drie weken weer gemeld op het trainingsveld van PSV. De aanvallers werkten dinsdag op De Herdgang individueel aan hun herstel.

Eredivisie-topscorer Malen raakte een dag voor het Europa League-duel met LASK op 24 oktober geblesseerd aan zijn enkel en miste sindsdien alle wedstrijden van PSV.

In diezelfde wedstrijd tegen LASK liep ook Bergwijn een blessure op. De aanvaller kreeg last van zijn hamstring en speelde de wedstrijd hinkend uit. Zonder het belangrijke duo, dat ontbreekt bij Oranje, kende PSV een slechte reeks met vijf wedstrijden zonder zege.

In de Europa League tegen LASK werd het thuis 0-0 en ging PSV uit met 4-1 onderuit. In de Eredivisie won de ploeg van trainer Mark van Bommel niet van AZ (0-4-verlies), Sparta Rotterdam (2-2) en Willem II (2-1-nederlaag).

De twintigjarige Malen was voor zijn blessure bezig aan een sterk seizoen. Hij scoorde al tien keer in de Eredivisie, drie keer in de groepsfase van de Europa League én vond tijdens zijn debuut voor Oranje in september het net tegen Duitsland (2-4-zege in de EK-kwalificatie).

De 22-jarige Bergwijn was tot nu toe in negentien officiële wedstrijden goed voor drie doelpunten en negen assists. PSV hervat de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

