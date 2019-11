KRC Genk heeft trainer Felice Mazzù dinsdag ontslagen. De regerend landskampioen van België houdt de 53-jarige coach verantwoordelijk voor de slechte resultaten van dit seizoen.

Genk werd vorig seizoen onder trainer Philippe Clement voor de vierde keer in de clubhistorie kampioen en kwalificeerde zich daarmee voor de Champions League, maar onder opvolger Mazzù gaat het veel minder met de club.

Na veertien wedstrijden staat Genk pas negende in de Jupiler Pro League. In groep E van de Champions League is het halen van de knock-outfase niet meer mogelijk voor de club uit het noorden van België.

"De club beseft dat de ploeg na de landstitel opnieuw in opbouw is, maar het verschil tussen de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de prestaties is te groot", schrijft Genk in een verklaring.

Het is nog niet bekend wie Mazzù opvolgt. Voorlopig nemen boegbeeld Domenico Olivieri en beloftentrainer Kevin van Dessel, die in Nederland jaren voor Roda JC speelde, zijn taken over.

Bekijk de stand en het programma in de Jupiler Pro League