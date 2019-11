Engeland doet het donderdag zonder Raheem Sterling in het EK-kwalificatieduel met Montenegro. De aanvaller van Manchester City wordt door bondscoach Gareth Southgate aan de kant gehouden vanwege een ruzie met Joe Gomez.

Sterling en Liverpool-verdediger Gomez hadden zondag tijdens de topper Liverpool-Manchester City (3-1) een woordenwisseling en kregen het maandag tijdens de training van het Engelse elftal opnieuw met elkaar aan de stok.

"Helaas waren de emoties van de wedstrijd van zondag er nog steeds. Het is bij de Engelse ploeg een van de uitdagingen om de rivaliteit tussen clubs opzij te zetten", aldus bondscoach Southgate.

"We hebben besloten om Raheem donderdag niet te laten spelen tegen Montenegro. Voor mijn gevoel is dat de juiste keuze voor het team. De beslissing is genomen in overleg met de selectie."

De 24-jarige Sterling kwam 55 keer uit voor de Engelse ploeg en scoorde twaalf keer voor zijn land. De twee jaar jongere Gomez heeft zeven interlands op zijn naam staan.

Sterling: 'Niet groter maken dan het is'

Volgens Sterling is de ruzie inmiddels bijgelegd, zo schrijft hij op Instagram. "Joe en ik zijn ons er allebei van bewust dat het een incident van vijf tot tien seconden was, dat het nu klaar is en dat we door moeten. We moeten het niet groter maken dan het is."

Engeland gaat aan kop in groep A van de EK-kwalificatie en is bij een overwinning tegen Montenegro op Wembley zeker van deelname aan het EK van volgend jaar. Tsjechië en Kosovo lijken te gaan strijden om de tweede plek in de poule.

De wedstrijd tussen Engeland en Montenegro begint donderdag om 20.45 uur (Nederlandse tijd). Zondag gaat de ploeg van Southgate op bezoek bij Kosovo en de aftrap van dat duel is om 18.00 uur.

