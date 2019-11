In de Premier League heerst bij een aantal trainers, spelers en fans grote onvrede over de videoscheidsrechter, maar projectleider en oud-scheidsrechter Neil Swarbrick is zeer te spreken over de eerste maanden van de VAR op het hoogste niveau in Engeland.

"Ik ben tot nu toe eigenlijk erg tevreden", zegt Swarbrick in gesprek met de BBC. "Er worden meer juiste beslissingen gemaakt mét, dan zónder de VAR. Als ik er een cijfer aan moet koppelen, zou ik een 7 geven. Ik hoop dat dat over twee jaar misschien een 8 of een 9 is."

De VAR werd na testperiodes in de League Cup en de FA Cup dit seizoen in de Premier League geïntroduceerd, maar de videoscheidsrechter zorgt regelmatig voor controverse in Engeland. De besluitvorming zou niet consistent zijn en de beslissingen van de VAR zouden te lang duren.

Afgelopen weekend zwol de kritiek verder aan na meerdere incidenten. Sheffield United zag een doelpunt tegen Tottenham Hotspur (1-1) afgekeurd worden omdat een speler tijdens de aanval volgens de VAR nipt buitenspel stond en Manchester City voelde zich in de topper tegen Liverpool (3-1-verlies) meerdere keren benadeeld.

De 'Citizens' appelleerden in de zesde minuut voor hands nadat Trent Alexander-Arnold de bal op zijn arm kreeg, maar scheidsrechter Michael Oliver liet doorspelen en in de omschakeling tekende Fabinho voor de 1-0. De VAR greep niet in, net als bij een vergelijkbaar moment in de tweede helft, tot grote ontsteltenis van manager Josep Guardiola.

Graham Scott keurde een doelpunt van Sheffield United af op advies van de VAR. (Foto: Pro Shots)

'Er is zeker ruimte voor verbetering'

Swarbrick heeft begrip voor de kritiek en benadrukt dat er nog veel winst te boeken is. "Ik ben tevreden met waar we nu staan, maar er is absoluut ruimte voor verbetering. We luisteren naar feedback en zullen verbeteringen doorvoeren als het kan. Geld is in ieder geval niet het probleem."

Volgens Swarbrick wordt ook door de fans, spelers en coaches onderschat hoeveel druk er op de schouders van een videoscheidsrechter ligt om de arbiter in het veld te corrigeren bij een discutabel moment.

"Het is niet in woorden uit te drukken wat voor gevoel er door je heen gaat als je voor dat scherm zit. We hebben de media uitgenodigd bij een demonstratie van de VAR en gaven de journalisten zelf beelden om te bekijken. Ze zeiden toen al aan dat het heel moeilijk is om die goed te beoordelen."

"De kritiek is overigens niks nieuws voor scheidsrechters", zegt Swarbrick. "Het hoort erbij en bovendien draait het allemaal om meningen. In mijn tijd als scheidsrechter heb ik weleens geen penalty gegeven waar ik nog altijd achter sta, maar toch kreeg ik van alle kanten kritiek. Je moet het in perspectief kunnen plaatsen."

