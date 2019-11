Manager voetbalzaken Stan Valckx van VVV-Venlo hoopt deze week nog een nieuwe trainer te presenteren. De Limburgers moeten op zoek naar een nieuwe coach na het ontslag van Robert Maaskant eerder op maandag.

"We zijn druk bezig een oplossing te vinden en hopen daar eind van deze week mee te komen", zegt Valckx in gesprek met FOX Sports. "We hebben een paar kandidaten in ons hoofd. Het moet in ieder geval een trainer zijn die bij VVV past of affiniteit heeft met de club en de omgeving."

De vijftigjarige Maaskant moest maandag het veld ruimen vanwege de aanhoudende teleurstellende resultaten van VVV, dat zaterdag op pijnlijke wijze verloor bij Heracles Almelo (6-1). Het betekende al de tiende nederlaag van het seizoen voor de geplaagde Eredivisionist, die de zeventiende plek op de ranglijst bezet.

"Het team toonde na de nederlaag tegen Feyenoord (0-3, red.) een goede reactie en we hoopten dat dat werd voortgezet tegen Heracles", zei Valckx, die tot zaterdag achter Maaskant bleef staan. "Na die wedstrijd was bij mij en de andere directieleden het geloof weg dat we het tij onder Maaskant zouden keren."

Robert Maaskant leidde zaterdag zijn laatste duel als coach van VVV. (Foto: Pro Shots)

'We geloven niet in sprookjes'

Het ontslag van Maaskant komt aan het begin van de interlandperiode, waardoor VVV de tijd heeft om een nieuwe trainer te zoeken. Verreweg de meest genoemde naam is die van Maurice Steijn, die VVV vorig seizoen naar een verdienstelijke twaalfde plek leidde. Steijn verliet de club voor een avontuur bij Al-Wahda, maar daar werd hij al snel ontslagen en daardoor zit hij op dit moment zonder werk.

"Steijn ligt misschien voor de hand, maar hij is geen reële optie", benadrukte Valckx. "Hij verdiende veel geld in de Verenigde Arabische Emiraten. Als Maurice naar Nederland komt, zal hij heel veel van zijn financiële voordeel moeten inleveren. We zijn een kleine club en niet de Efteling, dus we geloven niet in sprookjes."

"Sinds 13.00 uur heb ik wel al iets van 35 à 40 trainers aangeboden gekregen. We gaan kijken naar onze favoriete kandidaat en hopelijk gaat het dan lukken om die binnen te halen, want dan zijn we snel uit de brand. Het wordt een weloverwogen beslissing."

VVV, dat slechts vijf punten meer heeft dan hekkensluiter RKC Waalwijk, hervat de competitie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen FC Twente op 24 november. Voor de winterstop spelen de Limburgers ook nog tegen AZ, FC Emmen, PEC Zwolle en Vitesse.

