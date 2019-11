De Oranjevrouwen gaan op dit moment ongenaakbaar aan kop in de EK-kwalificatie, maar Sarina Wiegman is niet bang dat haar spelers de komende tegenstanders onderschatten. De bondscoach hoopt dat haar ploeg dinsdag in Arnhem tegen Slovenië revanche neemt voor de moeizame eerste ontmoeting van begin oktober.

De Oranjevrouwen wonnen dat duel weliswaar met 2-4, maar eenvoudig ging het zeker niet. Een kwartier voor tijd stond het nog 2-2, maar door twee doelpunten van Sherida Spitse trok de regerend Europees kampioen wel aan het langste eind.

"In Slovenië speelden we een van onze mindere wedstrijden. We krijgen dinsdag een mooie kans om te laten zien dat het verschil tussen Nederland en Slovenië er wel degelijk is", zei Wiegman maandag op haar persconferentie voor het treffen van dinsdag in de GelreDome.

"Die eerste wedstrijd was de aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe we het beter kunnen doen. We leden veel balverlies en de veldbezetting was niet goed, waardoor we Slovenië in de kaart speelden. De ploeg heeft veel diepgang en speelsters die goed kunnen counteren."

De Oranjevrouwen begonnen deze interlandperiode vrijdag al met een eenvoudige 0-8-zege op Turkije en zijn na vijf wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in groep A. De groepswinnaars van de negen poules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2021.

Sari van Veenendaal en Sarina Wiegman bij de persconferentie. (Foto: Pro Shots)

'Lijkt alsof resultaten vanzelfsprekend zijn'

Hoewel Oranje er uitstekend voorstaat - de vicewereldkampioen incasseerde de gehele EK-kwalificatie tot dusver slechts twee treffers en scoorde zelf liefst 24 keer - waarschuwt Wiegman voor gemakzucht.

"We zitten op rozen en dan lijkt het alsof de resultaten vanzelfsprekend zijn, maar we moeten hard blijven werken. Tegen Turkije leek het ook allemaal heel makkelijk, maar we werken er wel keihard voor. Gelukkig is er heel weinig nonchalance in de groep. Wij zijn op papier de favoriet en dat vinden we zelf ook."

De Oranjevrouwen treffen Slovenië dinsdag om 20.00 uur in een goedgevulde GelreDome in Arnhem. Wiegman vindt het geweldig om te zien dat haar ploeg ook op een dinsdagavond in november veel bekijks trekt.

"Het blijft bijzonder en we blijven er dan ook van genieten. Onze wedstrijden worden vaak bezocht door gezinnen met jonge kinderen. Als je dan ook op dinsdagavond 24.000 mensen naar het stadion krijgt, is dat fantastisch. Het is een enorme boost voor ons om er een extra feest van te maken."