De strijd om de Spaanse supercup wordt de komende drie jaar in Saoedi-Arabië gespeeld. De Spaanse bond RFEF en de lokale autoriteiten bereikten daar maandag overeenstemming over. Met de deal is 40 miljoen euro per jaar gemoeid.

De keuze voor Saoedi-Arabië is opvallend, aangezien het land internationaal fel bekritiseerd wordt vanwege onder meer de schending van mensenrechten en onderdrukking van vrouwen.

De RFEF zegt dat voor Saoedi-Arabië is gekozen "in een poging het land te helpen transformeren". "Voetbal kan hier een grote bijdrage aan leveren", meldt de bond in een verklaring.

Alle Spaanse fans zijn van 8 tot en met 12 januari welkom in King Abdullah Sports City, waar FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia in een nieuwe opzet om de Supercopa de España strijden.

Dat geldt dus ook voor vrouwen, die zich volgens de overeenkomst niet aan de gebruikelijke kledingeisen in Saoedi-Arabië hoeven te houden: zij mogen zich kleden zoals zij willen. Volgens de RFEF was dat een harde eis.

Dat was een jaar geleden nog anders, toen Juventus en AC Milan in de strijd om de Italiaanse supercup tegenover elkaar stonden. Vrouwen waren toen weliswaar welkom in Djedda, maar alleen in gezelschap van een man. Bovendien mochten zij alleen in familievakken zitten.