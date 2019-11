Eintracht Frankfurt-aanvoerder David Abraham heeft zijn excuses aangeboden voor het naar de grond werken van trainer Christian Streich van SC Freiburg. De Argentijnse verdediger veroorzaakte zondag flinke consternatie.

In de extra tijd wilde de 33-jarige Abraham bij een 1-0-achterstand snel ingooien en hij zag dat trainer Streich de bal die kwam aanrollen niet tegenhield. Uit frustratie bracht Abraham de coach ten val met een flinke beuk.

Het leidde tot woede bij de spelers en staf op de bank van Freiburg, die het veld opstormden en Abraham belaagden. Toen de rust was teruggekeerd, werd de aanvoerder van Frankfurt met rood van het veld gestuurd.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan Christian Streich. In de laatste minuut van de blessuretijd wilde ik de bal zo snel mogelijk hebben, maar had ik langs hem heen moeten lopen", zegt Abraham.

"Ik ben heel blij dat we na de wedstrijd met elkaar hebben gepraat. Alles is weer goed tussen ons."

Streich vergeeft Abraham

Ook voor de 54-jarige Streich, die enigszins theatraal naar de grond ging bij het incident, is er sprake van een storm in een glas water. "Ik ben geen wraakzuchtig persoon. Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee is het klaar."

Door de nederlaag in Freiburg verzuimde Frankfurt, waar spits Bas Dost in de basis stond, aansluiting te houden met de bovenste ploegen in de Bundesliga. De club staat negende.

Het Freiburg van Streich kent een uitstekend seizoen, want de Zuid-Duitsers bezetten achter Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig en Bayern München de vierde plek.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga