VVV-Venlo heeft trainer Robert Maaskant maandag al na vijf maanden ontslagen. De vijftigjarige Schiedammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties van de club.

VVV ging zaterdag met liefst 6-1 onderuit bij Heracles Almelo, wat al de zevende nederlaag op rij betekende in de Eredivisie. Bovendien werden de Limburgers onlangs in de TOTO KNVB Beker direct uitgeschakeld door de amateurs van Groene Ster.

Maaskant was pas sinds afgelopen zomer trainer van VVV, waar hij voor twee jaar tekende. Hij stopte als technisch directeur bij Almere City en volgde Maurice Steijn op in Venlo.

"Na zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om afscheid te nemen van onze trainer Robert Maaskant en zijn assistent Raymond Libregts. De slechte sportieve resultaten in de afgelopen periode liggen daaraan ten grondslag", zegt algemeen directeur Marco Bogers in een korte verklaring op de site van VVV.

VVV-Venlo kreeg zaterdag bij Heracles Almelo een nieuwe dreun te verwerken. (Foto: Pro Shots)

VVV was zevende club voor Maaskant

VVV was voor Maaskant zijn zevende club als hoofdcoach. Eerder stond hij voor de groep bij RBC Roosendaal (drie periodes), Go Ahead Eagles (twee periodes), Willem II, MVV, NAC Breda (twee periodes) en FC Groningen.

In augustus 2010 vertrok Maaskant naar Polen, waar hij aan de slag ging bij Wisla Krakow. In maart 2018 trad hij toe tot het bestuur van Almere City en zei hij niet meer terug te keren als hoofdtrainer, maar daar kwam hij afgelopen zomer dus op terug.

Maaskant had zelf nog vertrouwen in een ommekeer met VVV, zo zegt hij tegen VI. "Dat we zouden kunnen wegkomen van de onderste twee plaatsen, de enige realistische doelstelling. Maar helaas. Het wij-denken was bij VVV blijkbaar toch niet zo sterk als ik had gedacht. Het zij zo."

Maaskant is de tweede trainer die het seizoen niet afmaakt in de Eredivisie. Twee weken geleden stapte Jaap Stam op bij Feyenoord.

