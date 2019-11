Bondscoach Peter van der Veen van Oranje onder 17 is te spreken over de manier waarop zijn ploeg presteert op het WK in Brazilië. Nederland begon slecht aan het toernooi, maar staat inmiddels in de halve finales.

In de kwartfinales werd Paraguay zondagavond ondanks twee afgekeurde doelpunten met 4-1 verslagen. In de strijd om een finaleticket is Mexico donderdag de tegenstander van Europees kampioen Oranje.

"We hebben vanavond een ouderwets Onder 17 gezien, het Onder 17 dat we kennen van het Europees kampioenschap. Je ziet ook dat veel jongens groeien in het toernooi. Dat is mooi om van dichtbij mee te maken", aldus Van der Veen na de zege op Paraguay.

"We hadden ons huiswerk goed gedaan. Remy Reijnierse en Henk Brugge (Van der Veens assistenten, red.) hebben geweldig geanalyseerd hoe Paraguay zou spelen. Daar hebben we op getraind en de spelers hebben het heel goed uitgevoerd."

Tegen Paraguay kwamen de treffers op naam van Ki-Jana Hoever, Sontje Hansen, Jayden Braaf en Naci Ünüvar. Voor Ajax-aanvaller Hansen betekende het al zijn zesde doelpunt van het toernooi.

'Hadden nog verder uit kunnen lopen'

De tegentreffer in de blessuretijd van de eerste helft was het enige kritiekpunt van de 61-jarige Van der Veen. "We brachten Paraguay eigenlijk zelf terug in de wedstrijd door het slippertje van Devyne Rensch", aldus de bondscoach.

"Maar dat gebeurt, ook op topniveau. Nu zag je dat ze nog wel met wat geloof de kleedkamer uitkwamen, maar na de 3-1 was het gebeurd en hadden we nog verder kunnen uitlopen omdat bij hen de pijp leeg was."

De halve finale tegen Mexico staat donderdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De andere halve eindstrijd gaat tussen de winnaar van Spanje-Frankrijk en Italië-Brazilië.

Het is de tweede keer dat Oranje onder 17 in de halve finales van het WK staat. De eerste keer was in 2005, toen in de halve finales van Mexico verloren werd. In de troostfinale werd Turkije verslagen.