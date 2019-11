Lars Unnerstall weet nog niet of hij ook na de interlandperiode bij PSV onder de lat staat ten koste van de gepasseerde Jeroen Zoet. De Duitser is desondanks blij dat hij zondag zijn debuut kon maken in de opnieuw verloren uitwedstrijd tegen Willem II (2-1).

"Ik weet niet of ik nu de vaste nummer één ben. De trainer (Mark van Bommel, red.) heeft vrijdag alleen aan me verteld dat ik zondag zou keepen. We kijken wel wat er over twee weken gebeurt", zei Unnerstall in Tilburg.

"Het is aan mij om het te laten zien. Ik denk dat het tegen Willem II wel oké ging. Natuurlijk wil ik altijd de nul houden, maar af en toe gaat dat niet."

Unnerstall moest afgelopen zomer na een verhuurperiode bij VVV-Venlo de concurrentiestrijd aangaan met Zoet. Hij kwam echter met een blessure aan bij PSV, waardoor hij derde doelman werd achter Zoet én aankoop Robbin Ruiter.

"Ik vind het niet gek dat Robbin in de afgelopen periode de tweede doelman was. Ik was geblesseerd in de voorbereiding, maar Robbin was altijd bij de selectie en heeft alles meegedaan", aldus Unnerstall.

"Ik snap dat Jeroen teleurgesteld is. Ik heb zaterdag met hem gesproken, hij is professional. Uiteraard vindt hij het niet leuk, Robbin vindt het ook niet leuk en ik vond het ook niet leuk toen ik op de tribune zat. Dat is het leven van een keeper. Er kan er maar eentje spelen."

Lars Unnerstall verricht een spectaculaire redding in de wedstrijd tegen Willem II. (Foto: Pro Shots)

Ruiter verrast dat hij niet voorkeur kreeg boven Unnerstall

Ruiter vertelde in Tilburg "verrast" te zijn door de gang van zaken. Hij had verwacht dat híj en niet Unnerstall de eerste vervanger zou zijn van Zoet na zijn goede optredens tegen Rosenborg BK (0-4-zege) en VVV-Venlo (4-1-zege).

"Ik wilde spelen en ik denk dat ik ook heb laten zien dat ik hoorde te spelen. Ik heb zowel in de training als in de wedstrijden geen steek laten vallen. Dan verwacht je een kans, maar dat is niet gebeurd. Ik heb mijn zegje gedaan tegenover de trainer."

Zoet zat tegen Willem II opvallend genoeg niet op de reservebank. Hij schoot nog wel Unnerstall in tijdens de warming-up, maar bleef daarna op verzoek van Van Bommel binnen en vertrok vrijwel meteen na rust zelfs naar de spelersbus.

"Wij hebben verzuimd om Jeroen op zaterdag te vertellen dat hij in Tilburg derde doelman zou zijn", bood Van Bommel een dag later zijn excuses aan de Oranje-international aan. "Dat is niet goed te praten. Jeroen was terecht woedend, maar was toch zo professioneel om met Lars de warming-up te doen."

PSV wist tegen Willem II al voor de vierde keer op rij niet te winnen in competitieverband. De Eindhovenaren, die het over twee weken thuis opnemen tegen sc Heerenveen, zijn afgezakt naar de derde plaats en hebben al elf punten achterstand op koploper Ajax.

