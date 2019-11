Marco Bizot is maandag alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal. De keeper van AZ vervangt Kenneth Vermeer, die door een blessure moet afhaken.

Feyenoord-doelman Vermeer liep zijn kwetsuur zondag op in het thuisduel met RKC Waalwijk (3-2). Het is niet bekend waar hij last van heeft.

Vervanger Bizot behoorde zoals vaker tot de voorselectie van Oranje, maar bondscoach Ronald Koeman koos voor Jasper Cillessen, Jeroen Zoet en Vermeer als keepers in de definitieve selectie.

De spelers van het Nederlands elftal melden zich maandag in Zeist voor de komende EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. De ploeg van Koeman kan zich in die wedstrijden voor het EK plaatsen.

Oranje heeft zaterdag aan een gelijkspel tegen Noord-Ierland in Belfast genoeg om zich te verzekeren van EK-deelname. De wedstrijd tegen Estland is volgende week dinsdag in de Johan Cruijff ArenA.

De 25-koppige selectie van Oranje

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Myron Boadu (AZ), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

