Feyenoord is verdediger Marcos Senesi mogelijk enige tijd kwijt door een blessure. De Argentijn heeft last van zijn arm en blijft daardoor tijdens de interlandperiode in Rotterdam.

Senesi, die zich had moeten melden bij Argentinië onder 23, liep zijn blessure zondag op in het thuisduel met RKC Waalwijk (3-2). Mogelijk is zijn arm gebroken. Hij speelde de wedstrijd wel uit.

Tegen RKC vormde Senesi achterin het centrale duo met Jan-Arie van der Heijden. De verdediger kwam afgelopen zomer voor miljoenen over van San Lorenzo uit zijn vaderland.

Feyenoord kwam tegen RKC snel met 0-2 achter, maar draaide dat alsnog om. Vijf minuten voor tijd zorgde Senesi met een kopbal voor het winnende doelpunt in De Kuip.

Trainer Dick Advocaat kon tegen RKC al niet beschikken over verdedigers Eric Botteghin, Edgar Ié en Rick Karsdorp, die ook geblesseerd zijn. Bovendien is Sven van Beek al langer afwezig.

Marcos Senesi had tijdens de wedstrijd tegen RKC al contact met Feyenoord-clubarts Casper van Eijck. (Foto: Pro Shots)

