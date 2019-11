Luuk de Jong geniet volop van zijn winnende treffer in de derby van Sevilla. De Oranje-international schoot Sevilla zondag op fraaie wijze langs stadgenoot Real Betis: 1-2.

"We zijn enorm blij, ook voor de fans. Dit is voor iedereen heel speciaal en het zal me mijn leven lang bijblijven", aldus De Jong, die afgelopen zomer overkwam van PSV en pas zijn tweede doelpunt maakte namens Sevilla.

"In een derby als deze zijn de drie punten extra belangrijk. Persoonlijk kan ik terugkijken op een sterke wedstrijd. Ik heb enorm hard gewerkt en heb mezelf en het team met een mooi doelpunt een dienst bewezen."

De 29-jarige De Jong kreeg de bal vroeg in de tweede helft aangespeeld door Éver Banega, waarna hij hard raak schoot. Zijn vorige doelpunt maakte hij op 20 oktober tegen Levante en ook die goal was beslissend (1-0).

Luuk de Jong in extase na zijn winnende doelpunt in de derby van Sevilla. (Foto: Getty Images)

Trainer Lopetegui dolblij met zege

Sevilla-coach Julen Lopetegui was eveneens dolblij met de treffer van De Jong en daarmee de belangrijke overwinning van zijn ploeg.

"We zijn natuurlijk hartstikke gelukkig. We stonden onder behoorlijke druk, maar door zo'n overwinning valt dat even allemaal weg. De spelers moeten hiervan genieten."

Dankzij de overwinning is Sevilla achter FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid de nummer vier van Spanje. Real Betis heeft het een stuk moeilijker en staat pas dertiende.

De Jong meldt zich maandag in Zeist bij Oranje voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. Zijn volgende wedstrijd met Sevilla is op 24 november uit tegen Real Valladolid.

