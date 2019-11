Jürgen Klopp is zeer tevreden over de manier waarop Liverpool zondag won van concurrent Manchester City. Volgens de manager deed zijn ploeg alles wat nodig is in een topper.

"Als je City wil verslaan, moet je er een intense wedstrijd van maken. In het laatste kwartier werd het nog spannend, maar toen zag je onze kwaliteit en waartoe mijn spelers in staat zijn. Daarvóór waren het 75 ongelooflijke minuten", aldus Klopp.

"We hebben de spelers van City niet in hun spel laten komen en dat is niet zo makkelijk. Anders zouden er wel meer teams zijn die het op die manier zouden aanpakken."

Na dertien minuten was het al 2-0 door doelpunten van Fabinho en Mohamed Salah en vlak na rust maakte Sadio Mané er 3-0 van. In de slotfase deed Bernardo Silva iets terug. Liverpool heeft nu acht punten voorsprong op Leicester City en Chelsea en negen op Manchester City.

"We hebben drie prachtige doelpunten gemaakt en dat is precies wat nodig is in zo'n wedstrijd. Tegen City kom je niet makkelijk aan je goals, dus er wordt iets extra's gevraagd en tegelijkertijd moet er met hand en tand verdedigd worden. Dat hebben we gedaan", aldus Klopp.

"Ieder punt telt, want er komt een heel zware periode aan. Ook moeten we later dit seizoen nog een keer tegen City. We kijken niet te veel naar de ranglijst, maar proberen gewoon goed te spelen en fit te blijven met z'n allen."

Mohamed Salah zette Liverpool al vroeg op 2-0. (Foto: Pro Shots)

Guardiola: 'We hebben geweldig gespeeld'

City-manager Josep Guardiola was ondanks de nederlaag op Anfield ook tevreden over zijn ploeg. Volgens de Spanjaard kon hij niet méér van zijn spelers vragen dan wat ze lieten zien.

"We hebben geweldig gespeeld en volgens mij kunnen niet veel ploegen die in dit stadion spelen dat zeggen. Liverpool scoorde bij de eerste doelpoging, maar we hebben het gewoon goed gedaan", aldus Guardiola.

Over de grote achterstand op Liverpool maakt hij zich geen zorgen. "Er zijn drie nu clubs die een grotere kans op het kampioenschap hebben dan wij. Het is pas november, dus alles kan nog gebeuren."

Na de interlandperiode gaat Liverpool volgende week zaterdag op bezoek bij middenmoter Crystal Palace. City wacht op dezelfde dag opnieuw een topper, want de ploeg van Guardiola speelt dan thuis tegen Chelsea.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Premier League