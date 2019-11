De spelers van PSV willen na de nieuwe domper zondag op bezoek bij Willem II (2-1-nederlaag) voorlopig niet praten over de titelkansen in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben na een dramatische periode al elf punten achterstand op koploper Ajax.

"We blijven gas geven, want dat zijn we verplicht richting onze supporters en onszelf. We moeten ons focussen om het hoogst haalbare te halen", zei Denzel Dumfries, waarmee hij impliceerde de hoop op het kampioenschap al op te hebben gegeven.

PSV stond drie weken geleden nog op gelijke hoogte met Ajax, maar na nederlagen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4), het gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (2-2) en dus de verliespartij tegen Willem II is het gat met de Amsterdammers enorm.

"Jullie mogen roepen dat de titel uit zicht is, ik ben daar nu niet mee bezig. Ik ben vooral bezig met hoe we hieruit gaan komen. Dat lijkt me iets beter gezien de fase waarin we momenteel verkeren", aldus Dumfries.

Viergever: 'Ik neem aan dat de gifbeker nu wel leeg is'

PSV heeft twee weken de tijd om de nieuwe klap te verwerken, aangezien de komende veertien dagen in het teken staan van interlandvoetbal. De ploeg van de geplaagde trainer Mark van Bommel vervolgt op 24 november de competitie in eigen huis tegen sc Heerenveen.

"Het is wel fijn dat er nu weer een interlandperiode komt. We moeten goed gaan nadenken en de koppies leegmaken. Dat is simpel gezegd, maar we moeten verder", vertelde Nick Viergever, die tegen Willem II terugkeerde na een schorsing.

"Ik neem aan dat de gifbeker nu wel leeg is. Het zit allemaal tegen, maar we moeten blijven vechten. We hebben het vandaag ook geprobeerd, ik kan het team niet zo veel verwijten. Natuurlijk gaan er dingen mis, maar dat is inherent aan voetbal."

'Dit slaat in als een bom'

PSV heeft dit seizoen in dertien wedstrijden al net zoveel nederlagen geleden in de Eredivisie als in het hele vorige seizoen (3) en moet niet alleen Ajax boven zich dulden op de ranglijst, maar ook AZ, dat vijf punten meer heeft.

"We mogen als PSV zijnde niet zo'n serie neerzetten. Daar schamen we ons voor en zijn we ook boos over. Maar wat de trainer zegt: dit hoort erbij. We willen alleen maar mooie momenten beleven, maar nu moeten we een man zijn. Doorbijten", zei aanvoerder Pablo Rosario.

"Dit slaat wel in als een bom. Het is een heel moeilijke situatie, maar ik geloof heel erg in de jongens die het in de afgelopen weken hebben gedaan. De resultaten spreken tegen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we dit gaan omdraaien."

