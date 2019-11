Seattle Sounders heeft zondag het kampioenschap in de Major Soccer League (MLS) veroverd. De ploeg van trainer Brian Schmetzer was mede door een goal van Kelvin Leerdam in de finale met 3-1 te sterk voor Toronto FC.

Het is voor Seattle Sounders de tweede titel uit de clubgeschiedenis. Ook in 2016 werd in de eindstrijd afgerekend met Toronto FC, dat een jaar later revanche nam.

Het stond bij de finale in het CenturyLink Field in Seattle halverwege nog 0-0, maar na de pauze werd er wel gescoord. De thuisploeg kwam na een klein uur spelen op voorsprong via oud-Feyenoorder Leerdam. De Nederlander zag zijn schot via een tegenstander met veel geluk in de hoek vliegen.

Víctor Rodríguez verdubbelde een kwartier voor tijd de marge op aangeven van oud-Ajacied Nicolás Lodeiro en in de slotfase tekende Raúl Ruidíaz voor de definitieve beslissing: 3-0. Voormalig AZ-spits Jozy Altidore maakte in de extra tijd nog wel de 3-1 namens Toronto, maar dat doelpunt was alleen voor de statistieken.

Vreugde bij Kelvin Leerdam na zijn openingsdoelpunt. (Foto: Getty Images)

Seattle Sounders volgt Atlanta United op

Seattle Sounders is de opvolger van het Atlanta United van trainer Frank de Boer. Atlanta United was vorig jaar - toen nog zonder De Boer - in de eindstrijd met 2-0 te sterk voor Portland Timbers.

Seattle Sounders eindigde in het reguliere seizoen als tweede in de Western Conference met een achterstand van zestien punten op Los Angeles FC. In de play-offs werd vervolgens afgerekend met FC Dallas, Real Salt Lake en ook Los Angeles FC.

Toronto FC ging als nummer vier van de Eastern Conference naar de play-offs en versloeg daarin DC United, New York City FC en Atlanta United, waarna Seattle dus een maatje te groot bleek.

Laatste tien kampioenen MLS 2019 - Seattle Saunders

2018 - Atlanta United

2017 - Toronto FC

2016 - Seattle Saunders

2015 - Portland Timbers

2014 - Los Angeles Galaxy

2013 - Sporting Kansas City

2012 - Los Angeles Galaxy

2011 - Los Angeles Galaxy

2010 - Colorado Rapids

Het is de tweede keer dat Seattle Sounders de MLS Cup wint. (Foto: Getty Images)