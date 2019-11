Luuk de Jong heeft Sevilla FC zondag naar een zege geschoten in de stadsderby tegen Real Betis. De Oranje-international maakte in de tweede helft de 1-2 in Estadio Benito Villamarin, terwijl Matthijs de Ligt en Juventus met 1-0 wonnen van AC Milan.

Het was de tweede treffer van De Jong in dienst van Sevilla, nadat hij vorige maand in de negende speelronde voor het eerst trefzeker was voor de Spaanse club die hem overnam van PSV.

De afgelopen weken had de 29-jarige De Jong geen basisplaats, maar in de beladen wedstrijd bij Betis mocht hij weer starten van trainer Julen Lopetegui.

Na een kwartier kwam Sevilla met 0-1 voor via de Agentijn Licas Ocampos, waarna Loren Morón op slag van rust gelijkmaakte voor Betis. In de 56e scoorde De Jong. Hij werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door Éver Banega, nam aan en ramde de bal in de bovenhoek.

Door de goal van De Jong steeg Sevilla naar de vierde plaats in La Liga met evenveel punten als nummer drie Atlético Madrid. De achterstand op koploper FC Barcelona is slechts een punt.

Maandag meldt De Jong zich in Zeist bij Oranje om zich voor te bereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden uit tegen Noord-Ierland (zaterdag) en thuis tegen Estland (volgende week dinsdag).

Paolo Dybala kroonde zich als invaller tot man van de wedstrijd bij Juventus. (Foto: Pro Shots)

Dybala schiet Juventus naar winst

Net als De Jong zal De Ligt maandag met een goed gevoel aankomen bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De verdediger heroverde met Juventus door de 1-0-zege op AC Milan de koppositie in de Serie A. Het winnende doelpunt in het Allianz Stadium kwam op naam van Paulo Dybala. De Argentijn schoot in de 77e minuut raak na een mooie aanval van de formatie uit Turijn.

Dybala was twintig minuten daarvoor nog als invaller binnen de lijnen gekomen als vervanger van Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler leek niet geblesseerd te zijn en liep gefrustreerd richting de kleedkamer. De Ligt speelde de hele wedstrijd.

Door de overwinning op AC Milan heeft Juventus 32 punten na twaalf duels in de Serie A. De ploeg van trainer Maurizio Sarri staat één punt voor op Internazionale. AC Milan blijft de nummer veertien met slechts dertien punten.

Justin Kluivert kon een nederlaag met AS Roma niet voorkomen. (Foto: Pro Shots)

Kluivert met Roma onderuit bij Parma

Justin Kluivert en AS Roma moesten eerder zondag een nederlaag incasseren. De club uit Rome verloor op bezoek bij Parma met 2-0. Mattia Sprocati en Andreas Cornelius waren na rust trefzeker voor de thuisploeg.

Kluivert stond de hele wedstrijd binnen de lijnen bij AS Roma, maar kon een nederlaag dus niet voorkomen. De Nederlander kreeg twaalf minuten voor tijd nog wel een gele kaart.

AS Roma blijft de nummer zes in de Serie A met 22 punten uit twaalf wedstrijden. Parma heeft vijf punten minder en staat nu op plaats acht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A