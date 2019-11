Oranje onder 17 heeft zondag de halve finales van het WK in Brazilië bereikt. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen zag twee doelpunten afgekeurd worden, maar was in het Estádio Kléber Andrade in Cariacica met 4-1 toch ruimschoots te sterk voor Paraguay.

Voor een plek in de finale neemt Nederland het donderdag op tegen de winnaar van Zuid-Korea-Mexico. Die twee landen treffen elkaar in de nacht van zondag op maandag.

Het is de tweede keer dat Oranje onder 17 plaatst voor de halve finales op een WK. Het gebeurde voor het eerst in 2005 met spelers als Erik Pieters, Tim Krul, Ruud Vormer, Dirk Marcellis en Marvin Eemnes en toen werd in de halve finales verloren van Mexico en in de troostfinale gewonnen van Turkije.

De regerend Europees kampioen veroverde een ticket voor de kwartfinales door Nigeria met 1-3 te verslaan. De poulefase verliep nog moeizaam voor Oranje, want het verloor de eerste wedstrijden van Japan (3-0) en Senegal (3-1). Na een 4-0-zege op de Verenigde Staten ging Nederland als een van de beste nummers drie toch door.

Oranje onder 17 staat voor het eerst sinds 2005 in de halve finales van het WK. (Foto: Getty Images)

Twee goals Oranje afgekeurd

Zondag tegen Paraguay kwam Oranje onder 17 kwam na een half uur spelen op voorsprong door een treffer van Ki-Jana Hoever. De verdediger van Liverpool schoot op aangeven van Kenneth Taylor via twee tegenstanders raak.

Vijf minuten later leek Nederland via Sontje Hansen op 2-0 te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR. Jayden Braaf had namelijk een overtreding gemaakt op Paraguay-doelman Angel Gonzalez.

De 2-0 van Hansen kwam er weer vijf minuten later alsnog. De aanvaller van Ajax werd gevonden door Braaf en wipte de bal over Gonzalez heen. Het was voor Hansen zijn zesde treffer van het toernooi. Na een slippertje achterin bij Oranje bracht Diego Duarte vlak voor rust de spanning terug: 2-1.

Halverwege de tweede helft leek Braaf weer voor een marge van twee doelpunten te zorgen, maar de 3-1 van de Manchester City-speler werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Twaalf minuten voor tijd werd het alsnog 3-1. Braaf schoot de bal op aangeven van Hansen in de hoek en dat bleek de genadeklap voor Paraguay. Ajacied Naci Ünüvar maakte het feest in de slotfase compleet met de 4-1.

Vreugde bij Naci Ünüvar na de 4-1. (Foto: Getty Images)