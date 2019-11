Dick Advocaat is erg blij met de manier waarop Marcos Senesi zondag speelde in de gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC (3-2). De centrale verdediger bekroonde zijn optreden met de winnende treffer in de 85e minuut.

De 22-jarige Senesi werd afgelopen zomer voor een recordbedrag gehaald door Feyenoord, maar kreeg in zijn eerste maanden vooral veel kritiek te verwerken. De Argentijn revancheerde zich tegen RKC door vlak voor tijd de 3-2 binnen te koppen.

"Ik ben heel blij voor hem", zei een tevreden Advocaat tegen FOX Sports na het duel in De Kuip. "Marcos vond ik echt geweldig spelen. Niet alleen aan defensief, maar ook aan de bal. Echt zoals hij hoort te spelen. Hopelijk valt zijn blessure mee."

Senesi, die vlak voor zijn winnende treffer zijn pols blesseerde doordat hij op een reclamebord botste, werd na zijn doelpunt bedolven onder euforische medespelers, die hem de goal extra gunden. "Dit is lekker voor Marcos. Echt een leuk moment", zei aanvoerder Steven Berghuis.

Met zijn doelpunt voorkwam Senesi dat Feyenoord al voor de negende keer dit seizoen puntenverlies leed in de Eredivisie. De huidige nummer tien van de Eredivisie kwam zelfs op een 0-2-achterstand tegen RKC, maar trok de stand voor rust al gelijk en was in de tweede helft veel sterker dan de Waalwijkers.

Het winnende doelpunt van Marcos Senesi in beeld. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb heel leuke dingen gezien'

Advocaat schrok wel van de eerste twintig minuten van zijn ploeg in De Kuip, waarin RKC twee keer scoorde. "Ik heb de eerste doelpunten van RKC nog niet teruggezien, maar ze gingen er wel erg makkelijk in. Dat mag op dit niveau niet gebeuren."

"In de tweede helft hebben we geen kans weggegeven en daar moet ik de groep een compliment voor geven. We hadden genoeg mogelijkheden om de wedstrijd eerder te beslissen en verdienden die goal. Ik vond echt dat we lekker speelden."

Voor Advocaat betekende het zijn tweede zege in zijn eerste drie wedstrijden, nadat hij twee weken geleden het stokje overnam van de vertrokken Jaap Stam. Feyenoord won vorige week ruim van VVV-Venlo (0-3) en speelde donderdag in de Europa League met 1-1 gelijk tegen Young Boys.

"Je moet niet vergeten dat we van ver komen", benadrukte Advocaat, die volledig uit zijn dak ging na de winnende treffer van Senesi. "Ik voel natuurlijk wel met het elftal mee. Ik vond dat we echt lekker speelden en dat kunnen we ook tegen andere ploegen laten zien. Ik heb heel leuke dingen gezien."

