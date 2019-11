Willem Janssen vindt dat FC Utrecht zondag is overklast door Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De Domstedelingen verloren met 4-0 van de Eredivisie-koploper.

"Ik loop al een tijdje mee, maar ben nog nooit zo weggespeeld. Met die nederlaag van 4-0 komen we echt heel goed weg", zei de 33-jarige aanvoerder van FC Utrecht na afloop van het duel tegen diverse media.

"We deden niet veel anders dan tegen PSV toen we met 3-0 wonnen", vervolgde Janssen. "Maar Ajax combineerde zo snel. Steeds weer waren we te laat. Iedere keer weer die steekbal tussen de linies door en ze waren nog fel ook."

Voor Ajax wisten Donny van de Beek (2), Dusan Tadic en Lisandro Martínez te scoren. Het krachtsverschil was niet alleen te zien in de uitslag, maar ook de statistieken waren dik in het voordeel van de Amsterdammers. Zo had Ajax 72 procent balbezit en schoot het liefst vijftien keer tussen de palen. Dat laatste lukte FC Utrecht niet één keer.

"Zij spelen op het niveau van de Champions League. Je ziet hoe snel ze handelen. Dat zijn wij niet gewend in de Eredivisie", aldus Janssen. "Zij steken er een paar maatjes bovenuit. Wij zijn hier echt afgeschminkt en dat kwam echt door Ajax. Wij hadden dingen beter kunnen doen, maar als Ajax zo gas geeft, dan is er voor ons geen houden aan."

John van den Brom feliciteert collega Erik ten Hag met de overwinning. (Foto: Pro Shots)

Van den Brom: 'Ajax speelde heel makkelijk'

Ook FC Utrecht-trainer John van den Brom was onder de indruk van Ajax. "Het heeft niks met tactiek te maken. Je moet zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. De taken werden opgevolgd, maar volgens mij stond het na een kwartier al 3-0 en dan kun je alles direct vergeten. En ja, Ajax was gewoon heel makkelijk aan het spelen."

"We kwamen uit een goede serie en we hebben een goed gevoel, maar dat was na vijf minuten al klaar", aldus de 53-jarige Van den Brom bij FOX Sports. "Dat was jammer. We moeten dit gewoon accepteren. Een keer bij Ajax met 4-0 verliezen kan gebeuren, maar niet gezien de manier waarop."

FC Utrecht bezet na dertien speelrondes de vierde plek in de Eredivisie met 23 punten. Na de interlandpauze komt op zaterdag 23 november AZ op bezoek in De Galgenwaard. Ajax is de koploper met 35 punten en vervolgt de competitie (ook op 23 november) thuis tegen Heracles Almelo.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie