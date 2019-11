Denzel Dumfries zit er flink doorheen na de zoveelste domper voor PSV in korte tijd. De verdediger ziet "heel weinig" aanknopingspunten na de nederlaag van zondag op bezoek bij Willem II (2-1).

"Ik zie heel weinig dingen die goed gaan. Anders kom je ook niet zes keer op rij niet tot winst. Dat is best wel hard, maar wat moet ik dan zeggen? Jullie zien toch ook hoe het gaat? Dan zou het raar zijn als ik zeg dat ik aanknopingspunten zie", aldus Dumfries in Tilburg.

PSV verspeelde in de afgelopen weken een karrenvracht aan punten in de Eredivisie (3-0 tegen FC Utrecht, 0-4 tegen AZ en 2-2 tegen Sparta Rotterdam) en bracht zichzelf ook in de problemen in de groepsfase van de Europa League (0-0 en 4-1 tegen LASK Linz).

"Op een gegeven moment ga je wel verwijtende blikken krijgen naar elkaar. Daar ontkom je niet aan. Het is niet zo dat we net een goed gesprek met zijn allen hebben gehad in de kleedkamer en dat we riepen dat we dicht bij elkaar moeten blijven", vertelde Dumfries.

"Dat gebeurt niet. We zijn topsporters en in topsport mag je elkaar gewoon de waarheid zeggen. Alleen moet de volgende dag alles weer vergeten zijn. We krijgen nu een interlandperiode en het is niet lekker om de ploeg in deze situatie achter te laten."

Trainer Mark van Bommel denkt na na de nederlaag tegen Willem II. (Foto: Pro Shots)

'Het moet niet uitmaken dat we Malen en Bergwijn missen'

Dumfries vindt niet dat Mark van Bommel volledig schuldig is aan de sportieve crisis. De supporters schreeuwden na afloop van het treffen met Willem II om zijn vertrek, maar de trainer zelf ziet vanwege "de strijd en passie die er wordt getoond" nog perspectief.

"We doen het met zijn allen. We doen ons uiterste best om het maximale eruit te halen en hier weer overheen te komen. We krijgen in deze fase klap op klap. We moeten kijken hoe nu verder. Hopelijk is de gifbeker inmiddels wel helemaal leeg."

Dumfries is - in tegenstelling tot Van Bommel - ook niet van mening dat de negatieve reeks voor een groot deel te maken heeft met de al wekenlange afwezigheid van sterkhouders Donyell Malen (Eredivisie-topscorer met tien doelpunten) en Steven Bergwijn.

"Het moet niet uitmaken dat we Donyell (Malen, red.) en Steven (Bergwijn, red.) missen. Er gaan een hele hoop dingen fout en dat moet echt beter. We moeten meer van elkaar eisen, dan komen we hier wel uit, maar nu is het even kut."

PSV heeft door de verliespartij tegen Willem II na dertien speelrondes al elf punten achterstand op koploper Ajax, dat eerder op de dag wel won tegen FC Utrecht (4-0). De Eindhovenaren vervolgen over twee weken de Eredivisie in eigen huis tegen sc Heerenveen.

