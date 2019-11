Liverpool heeft zondag een stevige tik uitgedeeld in Engelse titelstrijd. De koploper was in eigen huis met 3-1 te sterk voor rivaal en regerend kampioen Manchester City. Manchester United won mede door een eigen goal van Davy Pröpper met dezelfde cijfers van Brighton & Hove Albion.

Liverpool heeft door de zege in de topper na twaalf duels al een voorsprong van negen punten op Manchester City, dat 'The Reds' vorig seizoen op één punt aftroefde in de titelstrijd. De ploeg van Josep Guardiola staat nu vierde, één punt achter Leicester City en Chelsea.

Het Liverpool van basisspelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kende een droomstart tegen City. Fabinho ramde de bal in de zesde minuut van een meter of 25 in de korte hoek. Zeven minuten later stond het al 2-0 via Mohamed Salah, die op de rand van buitenspel stond voordat hij een voorzet van linksback Andrew Robertson na een stuit in de goal kopte.

Liverpool begon ook uitstekend aan de tweede helft, want Sadio Mané kopte in de 51e minuut raak na een mooie voorzet van aanvoerder Jordan Henderson. Keeper Claudio Bravo, die de geblesseerde Ederson verving, zag er niet geweldig uit bij de voorzet én bij de kopbal.

City wilde vervolgens een penalty na een klein duwtje in de rug van Raheem Sterling, maar scheidsrechter Michael Oliver en de VAR vonden het niks. Een kwartier voor tijd werd het wel 3-1 via Bernardo Silva, die na een van richting veranderde voorzet van oud-PSV'er Angeliño in de korte hoek raak schoot.

De bezoekers zetten nog een keer aan, schreeuwden net als voor rust om een strafschop na hands van Trent Alexander-Arnold, maar een bijzondere comeback zat er niet in.

Fabinho zorgt met een streep voor de 1-0 voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

United wint eindelijk weer thuisduel

Manchester United won tegen Brighton voor het eerst sinds 14 september (1-0 tegen Leicester City) weer eens een thuiswedstrijd in de competitie.

De 'Mancunians' kwamen al in de zeventiende minuut op voorsprong via Andreas Pereira, die via het lichaam van Brighton-middenvelder Dale Stephens raak schoot. De 2-0 viel twee minuten later en ook daar kwam wat geluk bij kijken. Bij een scrimmage in de doelmond na een vrije trap gaf Pröpper onbedoeld het laatste tikje.

Halverwege de tweede helft maakt Lewis Dunk de aansluitingstreffer namens de bezoekers, maar vlak daarna besliste Marcus Rashford het duel in het voordeel van United. De aanvaller schoot via de lat raak na een goede actie van Anthony Martial.

Manchester United klimt door de overwinning met stip naar de zevende plaats in de Premier League met zestien punten. Brighton heeft twee punten minder en is de nummer elf.

In het derde duel van zondag was Wolverhampton Wanderers in eigen huis met 2-1 te sterk voor het Aston Villa van basisspeler Anwar El Ghazi.

Davy Pröpper maakt met een ongelukkige eigen goal de 2-0. (Foto: Pro Shots)

