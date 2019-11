Manchester United heeft zondag zijn vierde zege van het Premier League-seizoen geboekt. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer rekende mede door een eigen goal van Davy Pröpper af met Brighton & Hove Albion: 3-1.

Manchester United won voor het eerst sinds 14 september (1-0 tegen Leicester City) een thuiswedstrijd in de competitie.

De 'Mancunians' kwamen al in de zeventiende minuut op voorsprong via Andreas Pereira, die via het lichaam van Brighton-middenvelder Dale Stephens raak schoot. De 2-0 viel twee minuten later en ook daar kwam wat geluk bij kijken. Bij een scrimmage in de doelmond na een vrije trap gaf Pröpper onbedoeld het laatste tikje.

Halverwege de tweede helft maakt Lewis Dunk de aansluitingstreffer namens de bezoekers, maar vlak daarna besliste Marcus Rashford het duel in het voordeel van United. De aanvaller schoot via de lat raak na een goede actie van Anthony Martial.

Manchester United klimt door de overwinning met stip naar de zevende plaats in de Premier League met zestien punten. Brighton heeft twee punten minder en is de nummer elf.

Wolverhampton Wanderers was zondag in eigen huis met 2-1 te sterk voor het Aston Villa van basisspeler Anwar El Ghazi. De twaalfde speelronde in Engeland wordt zondag vanaf 17.30 uur afgesloten met de topper Liverpool-Manchester City.

