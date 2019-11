PSV is zondag dieper in de problemen geraakt in de Eredivisie. De Eindhovenaren verloren verrassend met 2-1 op bezoek bij Willem II en bleven voor de vierde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning.

Ché Nunnely was de grote man aan de kant van Willem II. De aanvaller, die nog niet had gescoord voor de Tilburgers, was al snel verantwoordelijk voor de 1-0 en na rust ook voor de 2-0. De 2-1 van Gastón Pereiro vlak voor tijd kwam te laat voor PSV.

Bij PSV werd doelman Jeroen Zoet gepasseerd ten faveure van Lars Unnerstall. De international van het Nederlands elftal, die dit seizoen regelmatig in de fout ging, zou meteen na rust uit frustratie de spelersbus hebben opgezocht.

De druk van buitenaf op PSV-trainer Mark van Bommel zal door de nieuwe domper alleen maar toenemen. Hij zei donderdag na de blamage bij LASK Linz (4-1) in de groepsfase van de Europa League nog dat hij er vertrouwen in heeft dat hij het tij kan keren.

PSV verloor in de afgelopen weken ook al van FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) en speelde ternauwernood gelijk tegen Sparta Rotterdam (2-2), waardoor de ploeg is afgezakt naar de derde plaats, al op elf punten achterstand van koploper Ajax. De Amsterdammers wonnen zondag met 4-0 van FC Utrecht.

Ché Nunnely was met twee treffers goud waard voor Willem II. (Foto: Pro Shots)

PSV kent dramatische start tegen Willem II

PSV kende een dramatische start tegen Willem II. De bezoekers keken al in de zevende minuut tegen een 1-0-achterstand aan. Nunnely kon de bal bij de tweede paal simpel binnentikken na een lage voorzet van Mats Köhlert.

Daarna herpakte PSV zich wel. Het elftal van Van Bommel had veel balbezit op de helft van de tegenstander, maar kwam aanvankelijk niet verder dan kansjes van Pablo Rosario (schot geblokt) en Michal Sadílek (schot recht op Timon Wellenreuther).

PSV moest telkens wel oppassen voor de snelle uitbraken van Willem II en uit een van die counters viel bijna de 2-0. Mike Trésor Ndayishimiye schoot rakelings voorlangs na een slimme pass van Nunnely.

In de slotfase van de eerste helft zette PSV weer even aan en dat had ook in de 1-1 moeten resulteren. Bruma schoot na een goede kapbeweging de bal echter veel te wild in de handen van Wellenreuther en Cody Gakpo raakte van grote afstand de bovenkant van de lat.

Lars Unnerstall incasseerde twee treffers tegen Willem II. (Foto: Pro Shots)

PSV ontsnapt vlak voor rust aan 2-0

PSV mocht zijn handen dichtknijpen dat de misser van Bruma niet nog voor rust werd afgestraft door Willem II. Nunnely stond zomaar oog in oog met Unnerstall, maar de vervanger van Zoet redde knap met zijn benen.

In de openingsfase van de tweede helft was het eenrichtingsverkeer naar het doel van Willem II. Het wachten was op de 1-1, maar die bleef uit omdat Bruma ruim naast kopte en Denzel Dumfries net niet bij een voorzet van Mohamed Ihattaren kon.

Uit het niets kwam Willem II in de 64e minuut zelfs op een 2-0-voorsprong. Nunnely kreeg wederom alle tijd en ruimte van Sadílek en vond vanuit een lastige positie op fraaie wijze de lange hoek achter de kansloze Unnerstall.

PSV probeerde in de slotfase nog wel verandering te brengen in de tussenstand en kwam via invaller Pereiro (schot in bovenhoek) nog wel terug tot 2-1. Daar bleef het bij, waardoor de sportieve crisis in Eindhoven weer een stuk groter is geworden.

