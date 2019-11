FC Twente heeft zondag een overwinning geboekt in de Eredivisie. De Tukkers wonnen in De Grolsch Veste met 2-1 van PEC Zwolle. Joel Latibeaudiere was met een doelpunt en een assist van grote waarde voor de formatie van trainer Gonzalo García García.

Het was voor FC Twente de vijfde zege van dit seizoen in de Eredivisie en de tweede thuisoverwinning op rij, terwijl PEC Zwolle voor de vijfde keer onderuitging in de laatste zes competitiewedstrijden.

FC Twente klimt door de overwinning naar de tiende plaats in de Eredivisie met achttien punten uit dertien duels. PEC Zwolle blijft in de gevarenzone staan. De ploeg van coach John Stegeman heeft pas tien punten na dertien wedstrijden en bezet de zestiende plaats. Alleen VVV-Venlo (negen punten) en RKC Waalwijk (vier punten) staan nog onder PEC Zwolle.

Na de interlandperiode gaat de competitie voor FC Twente op zondag 24 november verder met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. PEC Zwolle krijgt een dag eerder bezoek van Fortuna Sittard.

Spelers van FC Twente vieren de 2-0 van Joel Latibeaudiere. (Foto: Pro Shots)

FC Twente doet voor de rust zaken tegen PEC Zwolle

FC Twente kwam tegen PEC Zwolle na een kwartier spelen op voorsprong via Haris Vuckic. De Sloveen schoot op fraaie wijze via de lat binnen uit een voorzet van de negentienjarige Latibeaudiere, die dit seizoen wordt gehuurd van Manchester City.

Het was gezien de statistieken niet zo gek dat FC Twente de score opende, want PEC Zwolle kwam tot dusver in alle Eredivisie-duels dit seizoen op achterstand.

Latibeaudiere tekende tien minuten na de openingstreffer zelf voor de 2-0. De verdediger, die nog niet uitkwam voor het eerste elftal van Manchester City, kopte raak uit een afgeslagen corner en dat was zijn eerste treffer voor de ploeg uit Enschede.

De bezoekers kwamen een kwartier na de pauze terug via Reza Ghoochannejhad. Na een hoekschop van Gustavo Hamer wist ook de spits uit Iran met het hoofd te scoren.

PEC Zwolle jaagde in het laatste half uur nog wel op de gelijkmaker in De Grolsch Veste, maar kreeg niet echt meer kansen op de 2-2. Ook de thuisploeg had geen grote mogelijkheden meer op een doelpunt, waardoor het bij 2-1 bleef.

