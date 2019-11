Feyenoord-trainer Dick Advocaat doet zondag een beroep op Marcos Senesi en Lutsharel Geertruida in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. De twee verdedigers spelen in plaats van Edgar Ié en Rick Karsdorp.

Ié liep donderdag in het Europa League-duel met Young Boys (1-1) een hamstringblessure op en ook Karsdorp is niet volledig fit. Feyenoord kan wel weer beschikken over Leroy Fer, die tegen Young Boys geschorst was. Daardoor moet Renato Tapia op de bank beginnen.

Het is voor de negentienjarige Geertruida zijn tweede basisplaats in de Eredivisie. De rechtsback stond ook aan de aftrap in de wedstrijd tegen AZ (0-3-nederlaag). Senesi begint voor de derde keer aan een competitieduel voor de Rotterdamse club. De Argentijnse miljoenenaankoop mocht eerder beginnen tegen Ajax (4-0-verlies) en Heracles Almelo (1-1).

Advocaat begint aan zijn derde duel bij Feyenoord. De 72-jarige coach debuteerde vorige week met een 0-3-zege op VVV en behield tegen Young Boys zijn ongeslagen status.

RKC met Feyenoord-huurling Vente in spits

Bij RKC begint Dylan Vente in de spits. De jeugdinternational wordt door de hekkensluiter gehuurd van Feyenoord, dat momenteel tiende staat.

Feyenoord-RKC begint om 16.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van Danny Makkelie.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Senesi, Van der Heijden, Haps; Toornstra, Kokcü, Fer; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Delcroix, Mulder, Rienstra; Leemans, Spierings, Bakari; Sow, Vente, Maatsen.