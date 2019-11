Borussia Mönchengladbach heeft zondag de koppositie in de Bundesliga verstevigd. De ploeg van trainer Marco Rose won in eigen huis met 3-1 van Werder Bremen, waar aanvoerder Davy Klaassen een penalty miste.

Klaassen mocht in de 53e minuut na minutenlang overleg tussen de scheidsrechter en de VAR een strafschop nemen, maar de Nederlandse middenvelder stuitte op de uitblinkende Gladbach-keeper Yann Sommer.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Klaassen een penalty miste. De oud-Ajacied mocht in september tegen Union Berlin (1-2-zege) twee keer aanleggen van 11 meter en was toen bij een van de twee strafschoppen trefzeker.

Werder Bremen stond op het moment van de penalty al op een 2-0-achterstand. Rami Bensebaini en Patrick Herrmann scoorden halverwege de eerste helft in een tijdsbestek van drie minuten. Hermann zette na een uur spelen de stand in het Borussia-Park op 3-0.

Bensebaini kreeg vlak voor tijd nog een rode kaart (twee keer geel) en Leonardo Bittencourt maakte in de blessuretijd 3-1, maar de zege van Gladbach kwam niet in gevaar.

Borussia Mönchengladbach gaat met 25 punten uit elf duels verrassend aan kop in de Bundesliga. De nummer vijf van vorig seizoen heeft een voorsprong van vier punten op RB Leipzig en Bayern München.

Borussia Mönchengladbach boekte zijn achtste competitiezege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

