Zakaria Labyad was verrast dat hij zondag in de basis stond bij Ajax. De aanvaller had zondag met een assist een bijdrage aan de overtuigende 4-0-thuiszege op FC Utrecht, waarin hij genoot van het spel van zijn ploeggenoten.

"Eerlijk gezegd was ik wel verbaasd dat ik in de basis stond", zei Labyad tegen FOX Sports. Hij speelde dit seizoen nog geen minuut maar kreeg de kans van trainer Erik ten Hag door de blessure van David Neres.

"Aan de andere kant ben ik ook weer niet verbaasd, want ik heb de laatste tijd stappen gemaakt. Zowel op het veld als persoonlijk. Ik ben hard blijven trainen en in mezelf blijven geloven. Dat heeft zich nu uitbetaald", zei Labyad.

Met een goede kaats gaf de rechtsbuiten de assist bij de 0-3 van Donny van de Beek, die twee keer trefzeker was. Ook Dusan Tadic en Lisandro Martínez scoorden voor de Amsterdammers, die Utrecht volledig overklasten.

"Ik speelde met veel jongens die alles met een bal kunnen, dat maakte het voor mij als aanvaller wel makkelijker", keek Labyad terug. "Met name in de eerste helft was het genieten."

Ten Hag vindt dat Labyad 'uitstekend' speelde

Doordat de 26-jarige aanvaller te oud is voor Jong Ajax, mist hij wedstrijdritme. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld voor Noa Lang. "Ik was een beetje kapot. Het is lang geleden dat ik een competitiewedstrijd heb gespeeld", zei Labyad, die in maart voor het laatst in de basis stond.

"De spanning voor de wedstrijd kost ook veel energie. Ik heb geprobeerd om keihard te werken en op een gegeven moment was ik op", aldus de Marokkaans international.

"Hij heeft het uitstekend ingevuld", oordeelde Ten Hag. "Met druk zetten deed hij het goed, maar ook aan de bal. Hij had pech want hij was een paar keer heel dicht bij een goal of nog een assist."

De trainer vond het "heel goed voor het team" dat Labyad zich zondag bewees. "We hebben iedereen nodig. De interne concurrentie moet het elftal naar een hoger niveau pushen."

Door de interlandperiode komt Ajax pas op 23 november (thuis tegen Heracles Almelo) weer in actie. "Ik hoop dan natuurlijk weer te spelen. Elke training ga ik laten zien dat ik erin hoor", zei Labyad.

