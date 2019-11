Koploper Ajax heeft zondag de zevende overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag was, vijf dagen na het spectaculaire Champions League-duel met Chelsea (4-4), veel te sterk voor FC Utrecht: 4-0.

Donny van de Beek opende na veertien minuten de score in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax de hele wedstrijd heer en meester was. Dusan Tadic tekende tien minuten later voor de 2-0 en Van de Beek zorgde vlak voor rust ook voor de derde treffer. Lisandro Martínez maakte er in de tweede helft nog 4-0 van.

Door de probleemloze overwinning staat Ajax nu negen punten los in de Eredivisie. Naaste belager AZ (26 punten) speelt om 20.00 uur nog een thuiswedstrijd tegen FC Emmen en nummer drie PSV (24 punten) gaat om 14.30 uur op bezoek bij Willem II. FC Utrecht staat met 23 punten vierde.

Ajax begon tegen FC Utrecht met Zakaria Labyad aan de aftrap. De aanvallende middenvelder was de vervanger van rechtsbuiten David Neres, die de rest van 2019 uit de roulatie is door een knieblessure. De laatste wedstrijd van Labyad dateerde van 5 mei 2019, toen hij in actie kwam in de gewonnen bekerfinale tegen Willem II.

Zakaria Labyad speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Ajax overklast FC Utrecht in eerste helft

Ajax legde het kwaliteitsverschil met FC Utrecht al in de eerste minuten bloot en het was dan ook een wonder dat het na tien minuten nog 0-0 stond. Doelman Maarten Paes moest redden op een zachte kopbal van Daley Blind en Tadic wist na een mooie combinatie net niet genoeg kracht achter de bal te zetten.

Nadat ook Martínez (paal), Nicolás Tagliafico (kopbal naast) en Quincy Promes (redding Paes) ongelukkig waren in de afronding, was het in de veertiende minuut wel raak. Van de Beek volleerde een voorzet van Tadic hard onder Paes door.

Tadic was tien minuten later zelf verantwoordelijk voor de 2-0 en de honderdste Eredivisie-treffer van Ajax dit kalenderjaar door van dichtbij binnen te werken op aangeven van Promes. Aan de Ajax-aanval leek een overtreding van Blind op Sander van de Streek vooraf te gaan, maar arbiter Bas Nijhuis liet doorgaan en ook de VAR greep na bestuderen van de beelden niet in.

Na de tweede treffer ging de storm van Ajax wat liggen, maar Utrecht stelde daar amper iets tegenover. De beste mogelijkheid was voor Patrick Joosten - hij verving de geblesseerd uitgevallen Bart Ramselaar - maar zijn zwakke vrije trap ging naast. Utrecht incasseerde vijf minuten voor rust zelfs de 3-0. Na een fraaie aanval zag Van de Beek zijn licht getoucheerde schot in de benedenhoek verdwijnen.

Donny van de Beek scoorde voor rust twee keer. (Foto: Pro Shots)

Ajax na rust op jacht naar meer doelpunten

Het spelbeeld was na rust onveranderd. Ajax ging op jacht naar meer doelpunten en FC Utrecht werd naar achteren gedrukt, al bleef de vierde treffer lange tijd uit. Promes zag zijn vrije trap eenvoudig gepakt worden door Paes en de doelman reageerde ook goed op inzetten van Tadic en Ziyech.

Vlak nadat Paes voor de zoveelste keer had ingegrepen - dit keer op een inzet van dichtbij van Martínez - moest hij in de 66e minuut alsnog voor de vierde keer capituleren. Martínez kopte in vrijstaande positie raak na een hoekschop van Ziyech en maakte zijn misser van de minuut daarvoor goed.

Trainer Ten Hag maakte van de comfortabele voorsprong gebruik om Tadic rust te gunnen en twintig minuten voor tijd te wisselen voor Klaas-Jan Huntelaar, terwijl ook Noa Lang nog een kwartier mee mocht doen als vervanger van Labyad.

Ajax hield het tempo ook in de slotfase hoog en kreeg diverse kansen om de score verder uit te breiden tegen het machteloze Utrecht. Onder anderen Tagliafico en Lang waren met schoten gevaarlijk, maar de uitblinkende Paes voorkwam een grotere nederlaag voor Utrecht in de ArenA.

