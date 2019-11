Technisch directeur Michael Zorc van Borussia Dortmund heeft hard uitgehaald naar zijn spelers na de pijnlijke nederlaag van zaterdag in de Bundesliga-topper tegen Bayern München (4-0).

"Dit was überhaupt geen voetbal van ons, om eerlijk te zijn", fulmineerde de 57-jarige Zorc na het duel in de Allianz Arena in gesprek met Sky. "Ik ben verbijsterd. Bayern was in alle opzichten beter. Na een kwartier nam Bayern het initiatief over en hebben wij alles laten gebeuren."

Borussia Dortmund hoopt dit seizoen de eerste landstitel sinds 2012 te winnen en zo de reeks van zeven kampioenschappen op rij van Bayern München te doorbreken.

De 'Rekordmeister' was voor de topper van zaterdag in crisis, want Bayern had maar vijf van zijn eerste tien competitieduels gewonnen en vorige week trainer Niko Kovac ontslagen. Zorc zette voor het duel in München de druk er vol op bij Dortmund door te zeggen dat hij "mannelijk voetbal" verwachtte van zijn ploeg, maar door goals van Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry en Mats Hummels (eigen doelpunt) waren de bezoekers kansloos.

"We hadden ons veel voorgenomen voor deze wedstrijd, maar we hebben eigenlijk niks laten zien. Het is een grote teleurstelling dat we het Bayern zo makkelijk hebben gemaakt, we konden de druk niet aan."

De technisch directeur liet er geen twijfel over bestaan bij wie volgens hem de schuld van de pijnlijke nederlaag ligt. "Ik wil de trainer (Lucien Favre, red.) niks kwalijk nemen. Vraag maar aan de spelers wat er mis is gegaan."

Technisch directeur Michael Zorc. (Foto: Pro Shots)

'We zijn geen topteam'

Dortmund-aanvoerder Hummels spaarde zichzelf en zijn medespelers niet na de nederlaag. "Dit duel laat zien dat we geen topteam zijn", zei de verdediger.

"We kunnen een topteam zijn op onze goede dagen, maar als je een echt topteam bent, laat je dat ook zien op slechte dagen. Tot nu toe is dat ons dit seizoen nog niet vaak genoeg gelukt, zeker niet in uitwedstrijden."

Trainer Favre kon bijna geen woorden vinden voor de wanprestatie van zijn ploeg. "Bayern was veel beter dan wij, veel spelers gaven niet thuis. Het was gewoon niet goed, ongelooflijk."

Borussia Dortmund staat met negentien punten uit elf wedstrijden op de vijfde plek in de Bundesliga. Bayern is de nummer drie met 21 punten.

