Van Bommel: 'We hebben Unnerstall gehaald als eerste keeper'

PSV-trainer Mark van Bommel legt bij Fox Sports uit waarom hij vandaag voor Lars Unnerstall kiest. "We hebben Unnerstall aangetrokken met de wetenschap dat Jeroen (zoet, red.) weg kon gaan. We hebben hem gehaald als eerste keeper. Hij is hier met een blessure binnen gekomen, dus de start was anders. Robbin Ruiter is gehaald als reservekeeper. Jeroen of Lars zijn één. Lars heeft het gewoon goed gedaan, en Jeroen heeft te veel fouten gemaakt."