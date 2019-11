Ajax begint zondag met Zakaria Labyad in de basis aan het duel met FC Utrecht. Hij vervangt de geblesseerde David Neres in de Amsterdamse voorhoede.

Labyad speelde dit seizoen nog geen minuut voor de landskampioen. In maart stond de oud-speler van FC Utrecht voor het laatst in de basis.

Vrijdag werd bekend dat Neres tot aan de winterstop is uitgeschakeld met een knieblessure. Ten opzichte van het 4-4-gelijkspel met Chelsea van dinsdag in de Champions League verandert Ten Hag verder niets aan zijn opstelling.

Dat houdt in dat Noussair Mazraoui opnieuw de voorkeur krijgt boven Sergiño Dest als rechtsback. Ook Edson Álvarez begint tegen Utrecht op de reservebank.

Utrecht met zelfde elf namen als vorige week

FC Utrecht-coach John van den Brom mist zijn geblesseerde spits Adrián Dalmau. De club uit de Domstad speelt met dezelfde elf namen als vorige week, toen Fortuna Sittard met 6-0 geklopt werd.

Ajax is dit seizoen nog ongeslagen in de Eredivisie en staat met 32 punten bovenaan. FC Utrecht heeft negen punten minder en staat op de vierde plek.

Utrecht is de laatste club die in competitieverband wist te winnen van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Dat gebeurde in november 2017 en Labyad maakte toen beide treffers voor Utrecht: 1-2.

Ajax-FC Utrecht begint om 12.15 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martinez; Labyad, Tadic, Promes.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, Van der Maarel; Van Overeem, Maher, Gustafson, Ramselaar; Van de Streek, Kerk.