Jeroen Zoet is zijn vaste basisplaats kwijt bij PSV. Trainer Mark van Bommel van de kwakkelende topclub geeft in het duel tegen Willem II vanmiddag volgens diverse media de voorkeur aan Lars Unnerstall.

Zowel De Telegraaf, VI en Eindhovens Dagblad schrijft zondag dat de 29-jarige Unnerstall zondag zijn debuut gaat maken. Zoet (28) is al zes jaar lang de eerste doelman van PSV en werd in die periode nooit eerder om sportieve redenen buiten de basis gelaten.

PSV en Zoet zijn bezig aan een moeizaam seizoen. De doelman liet enkele houdbare ballen door en incasseerde in twaalf Eredivisie-duels vijftien treffers. Daarmee kreeg PSV meer tegentreffers dan Ajax, AZ, FC Utrecht, sc Heerenveen en FC Groningen.

De Eindhovense club verkeert in een sportieve crisis en wist de laatste vijf duels niet te winnen. Daar zaten ruime nederlagen tegen FC Utrecht (3-0), AZ (0-4) en LASK Linz (4-1 in de Europa League) bij. Het was zes jaar geleden dat PSV voor het laatst vijf duels op rij niet won.

Unnerstall speelde twee duels voor Jong PSV

De 1.98 meter lange Unnerstall werd ruim een jaar geleden door PSV vastgelegd en vervolgens uitgeleend aan VVV-Venlo. De Duitser kampte in het begin van het seizoen met een blessure en speelde sindsdien twee duels in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV.

Door een blessure miste Zoet dit seizoen al twee duels. Tegen VVV-Venlo en Rosenborg (beide 4-1-zege) werd hij vervangen door Robbin Ruiter.

Willem II-PSV begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers. Van Bommel mist de geblesseerde Steven Bergwijn, Sam Lammers en topscorer Donyell Malen, bovendien zit Ryan Thomas een schorsing uit.

