FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde ziet het niet als een probleem dat zijn ploeg afhankelijk is van Lionel Messi. De sterspeler maakte zaterdag tegen Celta de Vigo (4-1-zege) de 34e hattrick van zijn carrière.

Daarmee evenaart Messi het record van Cristiano Ronaldo, die eveneens 34 hattricks op zijn naam heeft staan in La Liga.

"Het is onmogelijk om niet van Messi afhankelijk te zijn", zei Valverde op de persconferentie na de wedstrijd. "Als hij bij een andere club zou spelen, dan waren zij ook afhankelijk van hem."

"Messi is in staat om elke wedstrijd te veranderen. Hij brak vandaag het duel open met zijn vrije trappen", aldus de trainer.

"We speelden niet erg goed, zeker in de eerste helft. We leken een beetje vast te zitten, maar Messi kon het verschil maken."

Messi opende in Camp Nou de score uit een penalty, waarna Celta weer op gelijke hoogte kwam. Met twee rake vrije trappen vlak voor en vlak na rust besliste de Argentijn het duel.

Een van de twee rake vrije trappen van Messi tegen Celta de Vigo. (Foto: Pro Shots)

Messi scoort meer uit vrije trappen dan clubs

In zijn hele carrière heeft de 32-jarige Messi 52 vrije trappen binnen geschoten. Sinds het seizoen 2011/2012 scoorde hij 29 keer uit een vrije trap.

In diezelfde periode slaagde geen enkele club uit een van de grote vijf competities in Europa er in om dat aantal ook te halen. Juventus komt met 27 doelpunten uit vrije trappen het dichtst in de buurt, Real Madrid (23), AS Roma, Olympique Lyon (beide 21) en Paris Saint-Germain (20) staan ook hoog op de lijst.

Valverde vindt het geen probleem dat zijn ploeg afhankelijk is van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal. "Als ik zeg dat we afhankelijk zijn van Messi, dan snap ik dat mensen dat op hun manier kunnen interpreteren. Degenen die niet van Barcelona houden zullen het tegen ons gebruiken."

"Maar wat ik bedoel te zeggen is dat Messi een erg positieve invloed op ons spel heeft. Dat kan niemand ontkennen. In de eerste helft speelden we niet soepel, maar hij maakte een paar goals en daarna konden we de wedstrijd rustig uitspelen."

"Zijn aanwezigheid alleen al is een groot voordeel voor deze club. De tegenstander heeft angst voor hem", zei Valverde. "Maar de zege is niet alleen van Messi. Elke speler doet zijn werk en we winnen met zijn allen."

Barcelona gaat als koploper de interlandperiode in. De ploeg van Frenkie de Jong staat in punten gelijk met rivaal Real Madrid.

