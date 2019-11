Robert Maaskant gaat het elftal van VVV-Venlo flink omgooien. De trainer zag zijn ploeg zaterdag met liefst 6-1 verliezen van Heracles Almelo.

"De volgende wedstrijd beginnen we met andere namen en een andere tactiek", zei Maaskant tegen FOX Sports. "Na vandaag zijn andere jongens aan de beurt."

VVV kent een moeizaam seizoen in de Eredivisie. De Limburgers staan voorlaatste en verloren de laatste zeven competitieduels op rij, waarvan de laatste zes steeds met minimaal drie doelpunten verschil.

Tussendoor werd ook nog verloren van de amateurs van Groene Ster in de TOTO KNVB-Beker. "We hebben bij sommige nederlagen best goede dingen laten zien. Maar we lieten ons vandaag door Heracles volledig voorbij wandelen", vond Maaskant.

"We gaven ze alle ruimte, verdedigend deden we het dramatisch. Dat is onacceptabel", oordeelde de vijftigjarige coach.

Maaskant: 'Het gaat om wat je kunt opbrengen'

Maaskant baalde in Almelo vooral hoe zijn ploeg de eerste goal weggaf. "Dat gebeurde na een corner van ons, waarbij Heracles er snel uit kwam. Daar hebben we vooraf zo ontzettend op gewezen en toch overkomt het ons. Dat is een gebrek aan scherpte en de wil om te winnen."

"Teveel mensen liepen uit de discipline", mopperde Maaskant. "Als je zo speelt als wij dan kun je wel over tactiek praten, maar het gaat er vooral wat je kunt opbrengen. Simpele dingen als met je man meelopen."

Maaskant is bezig aan zijn eerste seizoen in Venlo en zei het geloof te hebben dat hij de club er weer bovenop kan helpen. Na de interlandperiode speelt zijn ongetwijfeld flink gewijzigde ploeg op zondag 24 november thuis tegen FC Twente.