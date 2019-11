Sheffield United-trainer Chris Wilder hield ondanks het knappe gelijkspel van zijn ploeg zaterdag tegen Tottenham Hotspur (1-1) een bittere nasmaak over aan het uitduel. Sheffield zag in Londen een doelpunt afgekeurd worden na een controversiële beslissing van de VAR.

David McGoldrick leek Sheffield in de tweede helft op 1-1 te zetten, maar het feestje werd abrupt onderbroken toen de VAR concludeerde dat John Lundstram in aanloop naar de goal met een teenlengte buitenspel had gestaan. Pas nadat minutenlang naar de beelden was gekeken, werd de knoop doorgehakt.

"Sommige aspecten van de VAR zijn slecht voor het voetbal", analyseerde Wilder na afloop. "Er moet in de zomer door de verantwoordelijken heel kritisch naar gekeken worden. De VAR zal altijd blijven, maar we moeten proberen er op een betere manier mee te werken."

Wilder baalde vooral dat het na afloop niet zozeer ging over de knappe reeks van Sheffield, dat als promovendus verrassend vijfde staat in de Premier League, maar dat de VAR alle aandacht opeiste.

"Daar word ik inderdaad wel ziek van", beaamde de 52-jarige trainer. "Na bijna elke wedstrijd gaat het weer over de VAR. Dit systeem heeft het voetbal echt veranderd.

Trainer Chris Wilder en aanvaller David McGoldrick bedanken het publiek. (Foto: Pro Shots)

'Heb nu eenmaal lange tenen'

Of de VAR het bij de afgekeurde treffer van McGoldrick uiteindelijk bij het juiste eind had, was volgens Wilder ook maar zeer de vraag.

"We vragen ons af of het beeld wel op het juiste moment is stilgezet. Dat het spel zo lang stil ligt voordat er een beslissing wordt genomen is sowieso niet goed, zeker niet voor de supporters. En was er hier sprake van een duidelijke fout van de scheidsrechter waarvoor ingegrepen moest worden? Zeker niet."

Lundstram weigerde zich na afloop al te druk te maken over de afgekeurde goal. "Ik heb nu eenmaal lange tenen, dat is bij mijn ploeggenoten wel bekend", grapte hij.

"Ach, de VAR kan nu eenmaal in je nadeel uitpakken. Uiteindelijk zal wel de terechte beslissing zijn genomen. Als de scheidsrechter naar de kant gaat om de beelden te raadplegen, dan weet je wel hoe laat het is."

