Bayern München wil nog geen afscheid nemen van interim-trainer Hans-Dieter Flick. De clubleiding is niet van plan om op korte termijn een definitieve opvolger aan te stellen voor de vorige week ontslagen Niko Kovac.

"We zullen tot nader order met hem doorgaan. Hij heeft het heel goed gedaan. We zijn erg tevreden", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge zaterdag na de eclatante zege van Bayern in de Bundesliga-topper in eigen huis tegen Borussia Dortmund (4-0).

Flick vierde zijn zijn tweede overwinning in twee wedstrijden, na de zege van woensdag op Olympiacos (2-0) in de groepsfase Champions League. Hij nam maandag de taken over van Kovac, van wie hij een van de assistenten was.

De directie had met Flick afgesproken dat hij tijdens de komende interlandperiode plaatsmaakt voor een coach die het seizoen moet afmaken bij Bayern. Rummenigge sluit echter niet meer uit dat Flick over twee weken ook op de bank zit.

Volgens Flick is er nog geen overeenkomst over een langer dienstverband. "Ik ga zo met mijn vrouw van een mooie fles rode wijn genieten. Dan klopt het helemaal, dan ben ik tevreden. Mijn spelers hebben net laten zien dat ze van voetbal kunnen genieten. Ze hebben hun plicht gedaan. Ze deden het goed."

Ten Hag en Tuchel enig overgebleven kandidaten

In de media gonst het van de geruchten wie Kovac gaat opvolgen. De Telegraaf meldt dat Erik ten Hag (Ajax) en Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) de enige twee overgebleven kandidaten zijn om volgend seizoen aan de slag te gaan bij Bayern.

Arsène Wenger claimde dat hij volgende week een gesprek heeft met Bayern over de vacante positie, maar volgens Bild hebben Rummenigge en co al in een eerder stadium bedankt voor de interesse.

Kovac werd maandag ontslagen naar aanleiding van de slechte resultaten van Bayern in de competitie. 'Der Rekordmeister' verloor vorige week in de laatste wedstrijd onder leiding van de Kroaat kansloos met 5-1 van Eintracht Frankfurt.

De 54-jarige Flick was in 2014 assistent van bondscoach Joachim Löw toen Duitsland in Zuid-Afrika de wereldtitel veroverde in Brazilië. Hij speelde tussen 1985 en 1990 in totaal 139 wedstrijden voor Bayern.

Bayern steeg door de overwinning op Dortmund naar de derde plaats op de ranglijst, met een punt achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach, die zondag nog in eigen huis in actie komt tegen Werder Bremen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga