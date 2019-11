VVV-Venlo is zaterdag door Heracles nog dieper in de zorgen gedrukt. De ploeg van de onder druk staande trainer Robert Maaskant kreeg met 6-1 een enorm pak slaag in Almelo. Fortuna Sittard boekte een belangrijke 1-0-thuiszege op directe concurrent ADO Den Haag.

VVV blijft door de tiende nederlaag van het seizoen voorlaatste in de Eredivisie. De Limburgers hebben met negen punten alleen hekkensluiter RKC Waalwijk (vier punten) onder zich.

Heracles, dat zich revancheerde voor de pijnlijke nederlaag van vorige week tegen RKC, staat met 21 punten uit dertien duels knap zesde. Tegen VVV was Cyriel Dessers de grote man bij de thuisploeg. De Belg maakte een hattrick en gaf ook nog twee assists.

VVV begon nog goed aan het seizoen, maar de laatste van de in totaal drie overwinningen dateert van 14 september. De zeven wedstrijden daarna werden allemaal verloren, meestal met ruime cijfers.

Dessers met hattrick grote man bij Heracles

Heracles greep VVV vanaf het begin bij de keel en kreeg via Mats Knoester en Mauro Júnior enorme kansen. Halverwege de eerste helft viel de terechte openingstreffer alsnog toen Alexander Merkel vanaf de rand van het strafschopgebied alle vrijheid kreeg om uit te halen.

VVV had ook daarna geen antwoord op het gevarieerde aanvalsspel van Heracles, dat dankzij een fraaie goal van Silvester van der Water nog voor rust de score verdubbelde en na rust via Dessers (2x) en Mauro uitliep naar 5-0.

Met een schitterende vrije trap wist Peter van Ooijen in de 74e minuut de eer van VVV nog enigszins te redden, maar het slotakkoord was voor Dessers. Op aangeven van Van der Water maakte de Belg (die ook twee assists verzorgde) zijn hattrick compleet.

Amadou Ciss wordt na zijn doelpunt gefeliciteerd door ploeggenoot Bassala Sambou. (Foto: Pro Shots)

Fortuna boekt belangrijke zege

Fortuna Sittard boekte een belangrijke overwinning op directe concurrent ADO Den Haag. Door een doelpunt van Amadou Ciss wonnen de Limburgers met 1-0.

Fortuna wipt daardoor in de stand over ADO heen. De ploeg van trainer Sjors Ultee klimt naar de veertiende plaats in de Eredivisie, de Hagenaars zakken naar de zestiende positie en staan nu onder de nacompetitiestreep.

Voor Fortuna was het de tweede thuiszege op ADO Den Haag in tien dagen tijd. Vorige week eindigde het bekerduel in Sittard tussen beide clubs in 3-0.

ADO leek in de Eredivisie juist de weg naar boven ingezet te hebben. Vorige week speelde de ploeg van trainer Fons Groenendijk met 1-1 gelijk tegen sc Heerenveen, een week eerder werd er in Arnhem gestunt tegen Vitesse (0-2).

ADO laat kansen op gelijkmaker liggen

Fortuna kwam op slag van rust op voorsprong. De Senegalese aanvaller Ciss kreeg een hoge bal in het strafschopgebied een beetje gelukkig voor zijn voeten en schoot hard raak.

ADO nam in de tweede helft meer risico, maar de terechte gelijkmaker bleef uit. De grootste kans was voor Tom Beugelsdijk, die uit de rebound de paal raakte nadat Lex Immers door doelman Alexei Koselev van scoren was gehouden.

Een kwartier voor tijd dacht ADO alsnog langszij te komen. Immers schoot raak via zijn ploeggenoot Tomás Necid. De Tsjechische invaller bleek echter buitenspel te staan, waardoor het feest voor ADO na ingrijpen van de VAR niet doorging.

