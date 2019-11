Fortuna Sittard heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt op directe concurrent ADO Den Haag. Door een doelpunt van Amadou Ciss wonnen de Limburgers met 1-0.

Fortuna wipt daardoor in de stand over ADO heen. De ploeg van trainer Sjors Ultee klimt naar de veertiende plaats in de Eredivisie, de Hagenaars zakken naar de zestiende positie en staan nu onder de nacompetitiestreep.

Voor Fortuna was het de tweede thuiszege op ADO Den Haag in tien dagen tijd. Vorige week eindigde het bekerduel in Sittard tussen beide clubs in 3-0.

ADO leek in de Eredivisie juist de weg naar boven ingezet te hebben. Vorige week speelde de ploeg van trainer Fons Groenendijk met 1-1 gelijk tegen sc Heerenveen, een week eerder werd er in Arnhem gestunt tegen Vitesse (0-2).

ADO laat kansen op gelijkmaker liggen

Fortuna kwam op slag van rust op voorsprong. De Senegalese aanvaller Ciss kreeg een hoge bal in het strafschopgebied een beetje gelukkig voor zijn voeten en schoot hard raak.

ADO nam in de tweede helft meer risico, maar de terechte gelijkmaker bleef uit. De grootste kans was voor Tom Beugelsdijk, die uit de rebound de paal raakte nadat Lex Immers door doelman Alexei Koselev van scoren was gehouden.

Een kwartier voor tijd dacht ADO alsnog langszij te komen. Immers schoot raak via zijn ploeggenoot Tomás Necid. De Tsjechische invaller bleek echter buitenspel te staan, waardoor het feest voor ADO na ingrijpen van de VAR niet door ging.

