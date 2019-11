FC Barcelona heeft zich zaterdag dankzij een ruime zege weer aan kop genesteld in La Liga. Lionel Messi leidde zijn ploeg met een hattrick naar de winst tegen Celta de Vigo: 4-1. Eerder op de avond won Real Madrid met 0-4 bij Eibar.

Messi opende halverwege de eerste helft uit een penalty de score voor Barcelona tegen Celta. Nadat Lucas Olaza vlak voor rust met een vrije trap voor de gelijkmaker had gezorgd, bracht Messi de thuisploeg enkele minuten later uit een vrije trap weer op voorsprong.

Kort na de onderbreking voltooide Messi zijn hattrick door opnieuw raak te schieten uit een vrije trap en in de slotfase bepaalde Sergio Busquets met een hard schot de eindstand. Frenkie de Jong maakte de negentig minuten vol bij Barcelona.

Door de overwinning gaat Barça met 25 punten uit twaalf wedstrijden aan kop in de Spaanse competitie. De Catalanen hebben evenveel punten als nummer twee en aartsrivaal Real Madrid, maar ze gaan aan kop dankzij een iets beter doelsaldo.

Real stond bij rust al met 0-3 voor tegen Eibar. Karim Benzema scoorde twee keer, waarvan eenmaal uit een strafschop, en Sergio Ramos schoot eveneens raak vanaf 11 meter. In de tweede helft breidde Federico Valverde de marge verder uit.

Eerder op zaterdag kwam Jasper Cillessen met Valencia tot winst tegen Granada: 2-0. De doelman leverde de assist op de 2-0 van Ferrán Torres, die doel trof na een solo vanaf eigen helft. De andere treffer kwam op naam van Daniel Wass.

Inter verdringt Juventus zeker een dag van eerste plek

In de Serie A nam Internazionale de koppositie in ieder geval voor een dag over van Juventus. De 'Nerazzurri' boekten in Stadio Giuseppe Meazza een benauwde 2-1-overwinning op Hellas Verona.

Inter kwam tegen Hellas Verona op achterstand door een benutte strafschop van Valerio Verre. Na rust tekende Matías Vecino voor de gelijkmaker en in de slotfase bezorgde Nicolò Barella zijn ploeg met een prachtig schot de winst.

Stefan de Vrij kreeg de assist op de 2-1 achter zijn naam en speelde de hele wedstrijd mee bij Inter. De ploeg van coach Antonio Conte staat na twaalf wedstrijden op 29 punten. Nummer twee Juventus heeft twee punten minder, maar speelt zondag nog thuis tegen AC Milan.

Het geplaagde Napoli, de nummer zeven op de ranglijst, kwam voor eigen publiek niet tot winst tegen Genoa: 0-0.

Paris Saint-Germain blijft stevig aan kop

In Frankrijk won Paris Saint-Germain moeizaam bij Stade de Brest: 1-2. Mauro Icardi voorkwam met het vierde puntenverlies van dit seizoen voor de regerend landskampioen.

Icardi maakte vijf minuten voor tijd de winnende treffer op bezoek bij Stade Brest. Ángel Di María opende de score voor PSG en Samuel Grandsir bracht de bezoekers op gelijke hoogte.

Door de overwinning blijft Paris Saint-Germain met dertig punten uit dertien wedstrijden stevig aan kop in de Franse competitie. De voorsprong op nummer twee Angers, die met 0-0 gelijkspeelde bij Stade de Reims, bedraagt negen punten.

