SC Heerenveen heeft zaterdag de ongeslagen reeks behouden in de Eredivisie. De Friezen zetten in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam een 0-1-achterstand om in een 2-1-zege.

Chidera Ejuke werd de grote man aan de kant van Heerenveen. De aanvaller was na de 0-1 van Lars Veldwijk in de 26e minuut verantwoordelijk voor de 1-1 (73e minuut) én de 2-1 (79e minuut).

Heerenveen is daardoor nu al zeven wedstrijden op rij ongeslagen en is de afgelopen weken opgeklommen naar de zesde plaats op de ranglijst met 21 punten uit dertien duels.

Sparta staat er als promovendus ook nog gewoon goed voor. De Rotterdammers wonnen weliswaar alweer ruim een maand geleden voor het laatst, maar staan nog altijd keurig elfde met zestien punten uit dertien duels.

De spelers van sc Heerenveen vieren de zege op Sparta Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Veldwijk pas voor het eerst in de basis

Heerenveen begon niet goed aan de wedstrijd tegen Sparta. De thuisclub speelde veel te slordig in balbezit om kansen te kunnen creëeren, waardoor de bezoekers aanvankelijk makkelijk overeind bleven.

Sparta kwam na een klein half uur zelfs op voorsprong. Veldwijk, die pas voor het eerst dit seizoen een basisplaats had, torende boven zijn directe tegenstander uit en kopte een voorzet van Abdou Harroui overtuigend binnen.

Heerenveen leek wakker geschrokken van het tegendoelpunt en was nog voor rust heel dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat het afstandsschot van Ricardo van Rhijn op de bovenkant van de lat belandde.

Lars Veldwijk kopt de 0-1 binnen voor Sparta Rotterdam tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Ejuke staat in laatste twintig minuten op

Sparta hield in de tweede helft lang stand en leek voor een kleine verrassing te gaan zorgen, maar in de laatste twintig minuten stond de tot dan toe onzichtbare Ejuke op.

De Nigeriaan, een van de smaakmakers van Heerenveen, zorgde ruim een kwartier voor tijd voor de 1-1 met een mooie individuele actie en een paar minuten later ook voor de 2-1 na een fout van doelman Ariel Harush.

Sparta slaagde er nog wel in om er een slotoffensief uit te persen. Harroui raakte de lat, Mohamed Rayhi vond keeper Warner Hahn op zijn weg en aan de andere kant miste Ejuke voor een leeg doel en liep hij daarmee zijn hattrick mis.

