Heerenveen-Sparta ·

90+3' Wat een misser van Ejuke, die er niet in slaagt om zijn hattrick te voltooien. Heerenveen kan uit een afgeslagen corner counteren en omdat Sparta-keeper Harush mee naar voren is gekomen is het doel leeg. Ditmaal heeft Ejuke zijn vizier echter niet op scherp staan, want hij schiet een meter naast.