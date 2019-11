RB Leipzig heeft in de Bundesliga dankzij een 2-4-zege bij Hertha BSC de aansluiting weten te behouden met koploper Borussia Mönchengladbach. In Gelsenkirchen speelde Schalke 04 in een spektakelstuk met 3-3 gelijk tegen Fortuna Düsseldorf.

In Berlijn bracht Maximilian Mittelstadt Hertha op voorsprong tegen Leipzig, maar leidden de bezoekers bij rust met 1-2 dankzij treffers van Timo Werner (penalty) en Marcel Sabitzer. Kevin Kampl en Werner stelden in de slotfase de winst veilig, waarna Davie Selke in blessuretijd de eindstand bepaalde namens de thuisploeg.

Door de overwinning klimt Leipzig naar de tweede plaats. 'Die Roten Bullen' hebben één punt achterstand op Gladbach, dat zondag nog Werder Bremen ontvangt. Bij Hertha, dat zich in de middenmoot bevindt, speelden Javairô Dilrosun en Karim Rekik de hele wedstrijd mee.

Schalke kwam tegen Düsseldorf tot drie keer toe op voorsprong. Daniel Caligiuri, Ozan Kabak en Suat Serdar waren trefzeker namens 'Die Königsblauen', maar Rouwen Hennings herstelde het evenwicht telkens voor de bezoekers en maakte zo een hattrick. Door het gelijkspel heeft Schalke nu drie punten achterstand op Gladbach.

Boëtius en St. Juste onderuit met Mainz

Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste gingen met FSV Mainz 05 voor eigen publiek onderuit tegen FC Union Berlin: 2-3. Boëtius werd na een uur gewisseld en St. Juste maakte de negentig minuten vol. Bij Union Berlin bleef Sheraldo Becker op de bank. Door de nederlaag zakt Mainz naar de zestiende plaats.

Jeffrey Gouweleeuw kwam met FC Augsburg wel tot winst bij hekkensluiter SC Paderborn: 0-1. Philipp Max kroonde zich tot matchwinner bij de bezoekers, waar Gouweleeuw in blessuretijd inviel. Klaus Gjasula miste in de openingsfase een strafschop voor Paderborn.

Later op zaterdag staat de topper tussen Bayern München en Borussia Dortmund nog op het programma in de Bundesliga. De aftrap in de Allianz Arena wordt om 18.30 uur verricht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga